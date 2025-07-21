獨拿2點擊敗中國摘金！馮翊新頭皮發麻　曝決勝點致勝關鍵

▲2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽金牌戰，馮翊新獨攬2點率隊摘下歷史性的金牌。（圖／大專體總提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

世界排名第50、22歲的馮翊新在世大運桌球男團決賽獨攬2點，包括決勝第5點扛住壓力3比2逆轉擊敗中國強敵，成為奪金最大功臣，賽後他仍感到頭皮發麻，對自己的表現感到不敢置信。談到第5點後來居上的神勇表現，他表示戰術運用得很好，第4局在拉鋸下勝出，「打完之後氣就上來」。

中華男團終結中國在世大運桌球男團的連霸，馮翊新繳出關鍵表現，不僅守住了第1點，並在被視為王牌的隊友高承睿意外丟掉2點之下，第5點再次上陣，1比2先被對手孫正聽牌，他展現大心臟，第4局一路激戰到9比9，局末把握發球輪次，11比9將戰線延長到第5局，並在決勝局11比3碾壓對手，助中華隊寫下歷史新頁。

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馮翊新賽後顯得不可置信，甚至摘金後，頭皮還在發麻。他表示過去都敗給中國，因此這一戰沒有想太多，「今天就是不去想結果，上場就放開去打。」他決勝第5點在場上看起來很冷靜，展現大將之風，不過他透露內心十分緊張，還好隊友在一旁加油打氣，「讓我一直都有信心。」

馮翊新說，今天戰術運用得很好，尤其第5點的第4局是關鍵，拿下那一局化解遭聽牌的危機，「打完之後氣就上來，第5局就一鼓作氣。」