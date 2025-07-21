「舊方法不再奏效」　貝茲陷低潮坦言苦尋突破　道奇主場吞連敗陷低氣壓

▲道奇貝茲。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

道奇今（21日）在主場迎戰釀酒人，儘管「一棒游擊手」貝茲（Mookie Betts）打破近4場無安打的沉寂，但仍未能阻止球隊最終以5比6吞敗；賽後貝茲直言，自己仍在苦尋突破低潮的解方：「一直依賴的感覺和方法，現在已經不管用了。」

Back-to-back days with a homer from Shohei! pic.twitter.com/IkzVoMxqZY [廣告]請繼續往下閱讀... July 20, 2025

自去年球季中期以來轉任第二棒的貝茲，今日首度重返熟悉的一棒位置並擔任游擊手，總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露更換打序的用意：「讓他打第一棒，是為了讓他重拾：無論如何都要上壘的心態，他生涯大多打第一棒，也最熟悉這個位置。」

儘管再度坐回開路先鋒的位置，貝茲此戰5打數僅1安打，並在9局下半2出局滿壘時，擊出中線強勁飛球遭接殺，成為最後一名打者，錯失追平乃至逆轉的關鍵機會。

比賽第3局，貝茲從釀酒人左投昆塔納（José Quintana）手中敲出中前安打，接續的大谷翔平一棒將球送進左外野後方的牛棚，形成2分砲，為道奇擃大優勢。然而，貝茲的表情始終未見起色，顯示對自己狀況的不滿。

截至目前，貝茲本季受到傷病與骨折影響，打擊率僅2成4，並有11支全壘打、45分打點與6次盜壘，OPS僅0.684，遠低於生涯平均。

A frustrated Mookie Betts says “I gotta play better.”



He’s got by far the worst batting average (.240) and OPS (.684) of his career pic.twitter.com/T42EtjhiYp — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) July 21, 2025

由於本季表現欠佳，貝茲自2016年起連續8年入選明星賽的紀錄中斷（2020年因疫情停辦）。在日前接受《SportsNet LA》專訪時，他透露全明星週期間選擇返鄉田納西州與家人團聚，「雖然回老家，但我每天仍揮棒練習，我總是太拼命，因為我想要有：我已經做了最大努力的感覺，才能安心入眠。」

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Mookie Betts didn't have much to say due to his frustrations, but called on himself to figure it out at the plate. — Dodger Blue (@DodgerBlue1958) July 21, 2025

不過在場上的表現，仍未能與努力成正比，7月貝茲打擊率跌至1成多，昨日（20日）甚至被排除出先發陣容；貝茲坦言，正在努力尋找適合當下自己的新方式：「以前一直倚賴的感覺和方法，現在都不再有效，現在我只能試著找出新的方法，雖然很難，但我必須找到答案。」

賽後面對媒體提問，貝茲最後低頭答道：「其實沒什麼改變，就像平常在球場的任何一天，」對於表現與球隊輸球，貝茲壓抑著情緒補充：「我不知道其他人怎麼想，但對我來說，我真的必須要打得更好，就這樣而已。」