「舊方法不再奏效」　貝茲陷低潮坦言苦尋突破　道奇主場吞連敗陷低氣壓

道奇今(21日)在主場迎戰釀酒人,儘管「一棒游擊手」貝茲(Mookie Betts)打破近4場無安打的沉寂,但仍未能阻止球隊最終以5比6吞敗;賽後貝茲直言,自己仍在苦尋突破低潮的解方:「一直依賴的感覺和方法,現在已經不管用了。」

自去年球季中期以來轉任第二棒的貝茲,今日首度重返熟悉的一棒位置並擔任游擊手,總教練羅伯斯(Dave Roberts)透露更換打序的用意:「讓他打第一棒,是為了讓他重拾:無論如何都要上壘的心態,他生涯大多打第一棒,也最熟悉這個位置。」

儘管再度坐回開路先鋒的位置,貝茲此戰5打數僅1安打,並在9局下半2出局滿壘時,擊出中線強勁飛球遭接殺,成為最後一名打者,錯失追平乃至逆轉的關鍵機會。

比賽第3局,貝茲從釀酒人左投昆塔納(José Quintana)手中敲出中前安打,接續的大谷翔平一棒將球送進左外野後方的牛棚,形成2分砲,為道奇擃大優勢。然而,貝茲的表情始終未見起色,顯示對自己狀況的不滿。

截至目前,貝茲本季受到傷病與骨折影響,打擊率僅2成4,並有11支全壘打、45分打點與6次盜壘,OPS僅0.684,遠低於生涯平均。

由於本季表現欠佳,貝茲自2016年起連續8年入選明星賽的紀錄中斷(2020年因疫情停辦)。在日前接受《SportsNet LA》專訪時,他透露全明星週期間選擇返鄉田納西州與家人團聚,「雖然回老家,但我每天仍揮棒練習,我總是太拼命,因為我想要有:我已經做了最大努力的感覺,才能安心入眠。」

