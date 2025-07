大谷翔平34轟又成空響…道奇5：6對釀酒人6連敗　柯蕭怒摔手套

Shohei Ohtani's 34th homer of the season is a laser to left ???? pic.twitter.com/4z85KgaYBV

記者王真魚/綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平21日對戰釀酒人之戰中,本季首度以「第二棒、指定打擊」身分出賽。第三局第二打席炸2分砲,敲出本季第34轟,單場3打數1安打、2打點,表現不俗。

但道奇最終仍以5比6惜敗,本季對戰釀酒人苦吞6戰全敗。 這是大谷自去年6月16日對皇家隊以來,相隔399天首度未排在第一棒。他首打席揮空三振,第三局在貝茲(Mookie Betts)兩出局敲安後,一棒擊出飛越左外野牛棚的兩分砲。第六局擊出一壘滾地球,八局則選到保送上壘。

為了提振攻勢,道奇隊調整打線,改由貝茲擔任第一棒,大谷第二棒。不過此役守備卻頻頻出包,艾德曼(Tommy Edman)、帕赫斯(Andy Pages)與魯伊茲(Esteury Ruiz)皆出現失誤。

We haven't seen this side of Clayton Kershaw in a long time



His defense broke him today pic.twitter.com/Qm4XHOoI3V