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大谷翔平34轟又成空響…道奇5：6對釀酒人6連敗　柯蕭怒摔手套

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平21日對戰釀酒人之戰中，本季首度以「第二棒、指定打擊」身分出賽。第三局第二打席炸2分砲，敲出本季第34轟，單場3打數1安打、2打點，表現不俗。

但道奇最終仍以5比6惜敗，本季對戰釀酒人苦吞6戰全敗。 這是大谷自去年6月16日對皇家隊以來，相隔399天首度未排在第一棒。他首打席揮空三振，第三局在貝茲（Mookie Betts）兩出局敲安後，一棒擊出飛越左外野牛棚的兩分砲。第六局擊出一壘滾地球，八局則選到保送上壘。

為了提振攻勢，道奇隊調整打線，改由貝茲擔任第一棒，大谷第二棒。不過此役守備卻頻頻出包，艾德曼(Tommy Edman）、帕赫斯（Andy Pages）與魯伊茲（Esteury Ruiz）皆出現失誤。

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先發投手柯蕭（Clayton Kershaw）無法掩飾怒氣，在退場時怒摔手套與帽子，並在板凳區大聲咆哮，情緒失控。

賽後，被問到當時情緒激動的原因，他表示，「只是對自己感到沮喪。我被打了3分，還送出保送。只是累積的挫折感爆發了而已。」他並未將責任歸咎於守備隊友。 柯蕭此戰主投4又1/3局被擊出5支安打，失3分（僅1分自責），無關勝敗。

道奇敗給釀酒人，下半季開打後已經3連敗，與國聯西區第二名的教士隊勝差被縮小至3.5場，為6月22日以來最小差距。

▲▼大谷翔平本季第3度「二刀流」登場。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平道奇釀酒人柯蕭情緒

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