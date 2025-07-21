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早被世大運官方點名！馮翊新大心臟成首金功臣　世界盃就曾締驚奇

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團決賽，馮翊新成大功臣。（圖／大專體總提供）

▲馮翊新在男團金牌戰中貢獻2點，關鍵第5點頂住壓力力退中國。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團決賽，中華隊歷經5點激戰，以3比2力退強敵中國，勇奪隊史首面團體金牌，在被視為王牌的隊友高承睿意外丟掉2點之下，世界排名第50、22歲的馮翊新獨攬2點，關鍵第5點冷靜應對，以3比2氣走對手，成為奪金最大功臣。事實上，早在世大運開幕前，他就被官方社群點名是「焦點選手」。

馮翊新在本屆世大運金牌戰擔綱第1點重任，表現相當穩健，以3比1擊敗中國左手將陳俊菘，替中華隊開紅盤，在陣中世界排名最高的「柚子同學」高承睿失常丟掉第2和第4點之下，馮翊新扛住決勝第5點的巨大壓力，雖以1比2遭對手孫正率先聽牌，退無可退的第4局，他依舊冷靜佈局。

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▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團決賽，馮翊新成大功臣。（圖／大專體總提供）

▲首次出戰世大運就率隊奪金，馮翊新（左2）展現冷靜與霸氣。（圖／大專體總提供）

雙方第4局一路激戰到9比9，馮翊新把握發球輪，11比9將戰線延長到第5局。在攸關金牌誰屬的決勝局，馮翊新打出絕佳氣勢，以11比3碾壓狀態正好的對手，展現「大心臟」助中華隊寫下歷史新頁。

事實上，馮翊新年初曾陷入嚴重低潮，在新加坡大滿貫賽等好幾項賽事都是「一輪遊」，2月亞洲盃力退南韓一哥張禹珍後信心大增，之後又在WTT印度清奈挑戰賽打敗「非洲天王」阿魯納，遞補參加4月世界盃，當時他就曾締造驚奇。

馮翊新在世界盃小組賽與世界第6、巴黎奧運銅牌得主法國「眼鏡弟」F.勒布朗（Félix Lebrun）戰成2比2，並以總得分優勢淘汰對方，驚奇挺進16強，堪稱最強黑馬，表現令所有人刮目相看。值得一提的是，在德國打聯賽的他，在本屆世大運開幕前，就被官方社群點名是值得關注的「焦點選手」，結果首次登上世大運舞台就扮演英雄摘金。

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團決賽，馮翊新成大功臣。（圖／大專體總提供）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運桌球男團決賽，中華隊贏得歷史性首金。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運桌球馮翊新

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