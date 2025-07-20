只有林安可受傷的世界？他有準備登板！看林佳緯投球有愛的力量

▲▼2025中職明星賽，林安可。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽林安可雖然在全壘打預賽中遭淘汰，但他在全壘打加賽中扳回顏面。原本說好不跳舞，最終仍被慫恿，他笑說：「不管有沒有打全壘打，都要跳！」

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林安可曾是二刀流，球迷一直期待他能在明星賽登板。不過即便郭天信、宋晟睿與林佳緯相繼以野手身份登板，林安可最終仍未獲出賽機會。

賽後，中華隊總教練曾豪駒表示：「今天本來有設定，萬一真的沒有投手，林安可會準備登板，但最後沒有用到。保持健康，好好準備賽季更重要。」

林安可也透露，確實有跟岳東華傳接球做準備，「如果真的遇到就會上去，有進去牛棚玩一下。」看到三位野手登板，他笑說：「還好啦，好玩就好。」

全壘打大賽餵球投手依然由陳傑憲擔任，林安可說：「雖然沒晉級決賽，還是想拼一下。好險有打一支，不然沒打出去就很尷尬了。只有三次機會，壓力其實滿大的。」

他笑說，開轟前達平（統一獅應援團長）喊說：「如果沒打出全壘打就要跳舞！」結果就算打出全壘打，他還是被慫恿跳了舞，「我有跳啊，不管有沒有打出去都要跳！」

談到看到林佳緯拉弓的經典畫面，林安可笑說：「我覺得很好笑，聽到（賴可寶貝）應援，OKOK！他可能有愛的力量。」