郭天信8連敗苦笑「問題出在我」　懊悔對林智勝丟滑球：對不起！

▲▼ 2025中職明星賽，郭天信登板投球。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

郭天信所屬的明星隊已經吞下8連敗，甚至還引出教頭平野惠一引咎辭職的笑談。對此，郭天信自嘲：「問題出在我。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他表示自己自高中以來，已有約7年沒在正式比賽中登板，「今天有限制，不能催球速，大概用五、六成力，狀況還不錯，但葉總、火哥都有提醒我要把力氣留到例行賽。」

談到八局下對決學長林智勝的投球，他語帶懊悔地說：「我很後悔。那是學長的最後一打席，我真的滿後悔，不應該丟滑球的。對不起他！」

至於明星賽趣味十足的「野手投捕秀」，劉基鴻擔任捕手搭檔郭天信。他說：「上一次蹲捕應該是國小的時候了吧！平常就會跟捕手玩玩接球，藉這次試試看，發現其實沒那麼簡單。」

郭天信也爆料這段過程的趣事：「凱威（李凱威）偷跑（盜壘），他完全不知道！」劉基鴻補充，「陳晨威左打，他跑到快二壘了才發現他跑了。」劉基鴻還提到，他是跟葉君璋教練借的捕手手套，「跟智勝對決前，我們本來說好只投直球。」他還與裁判一起進入小房間觀看重播輔助判決，「裁判要在短時間內看得準真的很難，不過滿好玩的。那球我還猜拳猜贏了才進去的！」

談到8連敗紀錄，郭天信苦笑：「明星隊、中華隊各兩次都輸球，剛好都是我在隊上。」平野教練也知道，還說要辭職，郭天信則回應，「請平野教練別自責，問題應該是出在我，餅哥（林岳平）也跟我說，他也8連敗，是他跟我說的。」兩人會不會是命運共同體，若明年拆開，郭天信笑言，「矛盾大對決嗎？會不會兩場都平手。」