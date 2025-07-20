老婆追星他與MINNIE比愛心！江坤宇聽4萬觀眾怒吼：怕走不出球場

▲▼2025中職明星賽，開球嘉賓i-dle Minnie，與江坤宇合比愛心。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟人氣游擊手江坤宇雖未在中職明星賽第二戰先發，卻可說是「全場最忙男主角」，從開球、遊戲對決到全壘打餵球，戲份滿滿，人氣也持續沸騰。

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賽前開球由韓國超人氣女團(G)I-DLE成員MINNIE擔綱，江坤宇擔任開球捕手，兩度主動比出愛心，引爆現場球迷尖叫與笑聲。他坦言，自己其實是受到老婆影響才開始接觸K-pop，「她很愛韓國女團，是我跟著看才慢慢認識的，前幾天知道要當捕手，還特地在家跟太太討論了一下要不要比愛心，幸好對方願意配合，不過聽到觀眾怒吼，當下也有點怕走不出球場啦！」

中場活動的瑪利歐賽車電玩比賽中，江坤宇擊敗自家教頭平野惠一、中華隊總教練曾豪駒與中職會長蔡其昌，奪下冠軍。江坤宇賽後笑說，「其實自己平常就有在玩這款遊戲，這幾天也有特別惡補。熱身前問平野教練有沒有玩過，他說沒有，結果跑一圈下來，感覺好像被騙了。」

江坤宇本來要與平野惠一握手，但改成振臂，，讓對方無奈苦笑，「我沒看到他表情，在他前面振臂，沒注意到表情。」雖然在賽車比賽後說要讓江坤宇去屏東，平野惠一賽後表示，「我輸了，是我要去屏東。」