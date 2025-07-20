朱育賢關鍵轟寫明星賽新頁　江坤宇變「餵球王牌」

▲▼2025中職明星賽，朱育賢。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職今年明星賽破天荒採用全壘打加賽決定勝負，朱育賢為中華隊敲出關鍵一轟，助隊拿下勝利。巧合的是，全壘打大賽封王的曾頌恩以及加賽MVP朱育賢都找江坤宇餵球，儼然成為餵球王牌。

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敲出致勝一擊的朱育賢透露：「其實在第七、第八局時，他們就有說想帶給球迷更多樂趣，這個加賽方式在大聯盟也很受歡迎，很開心自己能參與，真的滿特別的，跟平常的打擊感覺不太一樣。」

至於餵球投手為何找上江坤宇？朱育賢笑說：「第一個就想到他，因為他是萬人迷。游擊守備穩健，投球也一樣穩重，就請他幫忙，也有先進去室內場熟悉一下球路，感覺很不錯。」江坤宇也說，「心得就是，「好險我不是投手，餵球看他們打全壘打也很開心，頌恩、朱哥，餵球視角自己很開心。」儼然成為餵球王牌，他笑說，「下此很多人找我餵球。」

總教練曾豪駒表示：「該有的狀況都出來了，明星賽結束後，就要回到母隊準備比賽了。」談到樂天桃猿吉祥物「猿氣」突然幫許基宏代跑，他笑說：「滿足球迷的願望，享受棒球場上的樂趣，也期待更多球迷進場。」

總結兩天明星賽觀察中華隊成員，曾豪駒坦言：「這兩場參考價值不大，因為大家都抱著輕鬆玩的心態，還是會回到季賽表現來觀察。」

看到郭泓志在公益全壘打大賽中砲轟王建民，曾豪駒笑說：「辛苦他了！過幾天還要到美國觀察球員，希望明年能有更完整的中華隊拚經典賽。」

