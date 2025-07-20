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悍將團長崔維斯幫安芝儇綁鞋帶引熱議！南珉貞虧：你真的渣男

▲▼ 2025中職明星賽啦啦隊女孩聯訪，桃子、Chihiro、廉世彬、金娜妍、南珉貞、JC。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職明星賽啦啦隊女孩聯訪，桃子、Chihiro、廉世彬、金娜妍、南珉貞、JC。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

2024中職明星賽話題不斷，場上精彩賽事之外，場邊啦啦隊女孩們的互動與笑料同樣吸睛。多位外籍啦啦隊成員包括桃子、Chihiro、廉世彬、金娜妍、南珉貞與JC受訪分享參與明星賽的感受，氣氛歡樂，笑聲不斷。

首次參加明星賽的桃子用中文開心表示：「第一次明星賽非常好玩開心，活動很多，跟平常棒球比起來有不同樂趣。非常好玩，結果我昨天跌倒了，沒有很痛沒關係。再次感受到台灣啦啦隊真的很厲害，今天也一起享受明星賽，謝謝！」

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南珉貞今年已是第二度參與，她表示：「新的韓國啦啦隊來了，我有點擔心，但沒關係，我是賢拜（學姊），可以一起跟很多啦啦隊應援，很開心也很期待。」她還開玩笑調侃悍將應援團長崔維斯，「昨天崔維斯幫安芝儇綁鞋帶，崔維斯小心，你真的渣男，不要渣男！」逗樂現場媒體。

統一獅啦啦隊成員Chihiro則說：「今年是第二年參加，最喜歡跟大家一起加油的感覺。」味全龍女孩金娜妍表示：「第一次參加明星賽很期待也很開心，今天也一起加油！」而樂天女孩廉世彬則說：「第一次明星賽真的很開心，收穫了很多不一樣的經驗，謝謝大家。」

此外，金娜妍也分享了一段溫馨回憶，「以前跟李雅英是同一隊，這次很久沒有一起練習，能互相教應援，真的留下很棒的回憶。」

關鍵字： 明星賽啦啦隊外籍成員笑料互動

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