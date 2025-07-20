兄弟第4人！「巨蛋王」曾頌恩全壘打封王　王郭傳奇對決喚起童年

▲2025中職明星賽全壘打大賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒明星賽進入第二天重頭戲，全壘打大賽決賽氣氛升溫，進入「認真模式」。中信兄弟重砲曾頌恩以14轟火力全開，奪下2025年全壘打大賽冠軍，成為兄弟隊史第4位明星賽全壘打大賽冠軍。

連兩年參賽的曾頌恩累積經驗，他坦言：「真的有差，有去年經驗，今年發揮比較好。去年我們（跟餵球投手江坤宇）沒有實際配合，剛好那個位置怎麼打都打不出去。今年開始前先修鍊一下，但練習時都沒有打到甜蜜點，一直打到棒頭或根部，還好上場表現還不錯。」

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與隊友王政順、宋晟睿同場競技，兄弟「三強鼎立」成話題。曾頌恩透露三人賽前互相激勵，「最主要是倒數30秒金球時間，我有跟他們說，希望大家一起為公益努力。」

決賽中，宋晟睿首棒出賽，在喊暫停前擊出8轟，但後續體力下滑僅再補1轟，金球時間掛零，以9轟作收。王政順在最後30秒連敲2轟，總計11轟。壓軸登場的吉力吉撈．鞏冠則是以7轟作收。

曾頌恩前段比賽就敲出12轟，金球時間再添2轟，最終以14轟奪冠，繼2004年彭政閔、2005年陳冠任，以及2016年林智勝後，成為兄弟隊史第4位明星賽全壘打王。

提到台北大巨蛋的表現，曾頌恩也笑說：「如果真的跟這邊有緣，希望例行賽在巨蛋的表現也能再提升，今年目前狀況不是很好，但接下來一個月在巨蛋比賽很多，讓我手感調整得更好。」

▲2025中職明星賽全壘打大賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

而在全壘打大賽登場前，他也看著王建民對決郭泓志的傳奇戲碼，感觸良多，「童年啊！郭泓志是第一位在大聯盟開轟的，真的台灣棒球很多第一次都是他們兩位學長，才能有我們今天這麼好的環境。」