運動雲

>

兄弟第4人！「巨蛋王」曾頌恩全壘打封王　王郭傳奇對決喚起童年

▲▼ 2025中職明星賽全壘打大賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職明星賽全壘打大賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒明星賽進入第二天重頭戲，全壘打大賽決賽氣氛升溫，進入「認真模式」。中信兄弟重砲曾頌恩以14轟火力全開，奪下2025年全壘打大賽冠軍，成為兄弟隊史第4位明星賽全壘打大賽冠軍。

連兩年參賽的曾頌恩累積經驗，他坦言：「真的有差，有去年經驗，今年發揮比較好。去年我們（跟餵球投手江坤宇）沒有實際配合，剛好那個位置怎麼打都打不出去。今年開始前先修鍊一下，但練習時都沒有打到甜蜜點，一直打到棒頭或根部，還好上場表現還不錯。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

與隊友王政順、宋晟睿同場競技，兄弟「三強鼎立」成話題。曾頌恩透露三人賽前互相激勵，「最主要是倒數30秒金球時間，我有跟他們說，希望大家一起為公益努力。」

決賽中，宋晟睿首棒出賽，在喊暫停前擊出8轟，但後續體力下滑僅再補1轟，金球時間掛零，以9轟作收。王政順在最後30秒連敲2轟，總計11轟。壓軸登場的吉力吉撈．鞏冠則是以7轟作收。

曾頌恩前段比賽就敲出12轟，金球時間再添2轟，最終以14轟奪冠，繼2004年彭政閔、2005年陳冠任，以及2016年林智勝後，成為兄弟隊史第4位明星賽全壘打王。

提到台北大巨蛋的表現，曾頌恩也笑說：「如果真的跟這邊有緣，希望例行賽在巨蛋的表現也能再提升，今年目前狀況不是很好，但接下來一個月在巨蛋比賽很多，讓我手感調整得更好。」

▲▼ 2025中職明星賽全壘打大賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職明星賽全壘打大賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

而在全壘打大賽登場前，他也看著王建民對決郭泓志的傳奇戲碼，感觸良多，「童年啊！郭泓志是第一位在大聯盟開轟的，真的台灣棒球很多第一次都是他們兩位學長，才能有我們今天這麼好的環境。」

關鍵字： 中職曾頌恩全壘打大賽台灣棒球明星賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

永別了！ 魔鷹深情發文悼亡妻：我在天堂的女王，永遠愛妳

永別了！ 魔鷹深情發文悼亡妻：我在天堂的女王，永遠愛妳

大谷翔平一秒動作征服敵軍監督：棒球界的寶藏

大谷翔平一秒動作征服敵軍監督：棒球界的寶藏

魔鷹喪妻退明星賽　劉東洋連夜赴醫陪伴：球團全力協助

魔鷹喪妻退明星賽　劉東洋連夜赴醫陪伴：球團全力協助

高承睿獨攬2點！中華桌球男團世大運扳倒日本　勇闖金牌戰

高承睿獨攬2點！中華桌球男團世大運扳倒日本　勇闖金牌戰

湖人再補強！將簽NBA年度最佳防守球員　唐西奇出馬招攬成功

湖人再補強！將簽NBA年度最佳防守球員　唐西奇出馬招攬成功

夢幻對決！郭泓志拿「龍仔球棒」對王建民開轟　還獻出第一次

夢幻對決！郭泓志拿「龍仔球棒」對王建民開轟　還獻出第一次

「沒有要閃什麼」陳晨威嘟嘴回應Julia：忍著不出棒、聽她喊一下

「沒有要閃什麼」陳晨威嘟嘴回應Julia：忍著不出棒、聽她喊一下

明星賽最閃！郭俊麟投手丘浪漫求婚陳冠宇　王建民拍照見證

明星賽最閃！郭俊麟投手丘浪漫求婚陳冠宇　王建民拍照見證

李珠珢拉邊荷律跳「哈哈哈」　韓援啦啦隊明星賽歡樂互動全場笑翻

李珠珢拉邊荷律跳「哈哈哈」　韓援啦啦隊明星賽歡樂互動全場笑翻

郭俊麟驚喜「求婚」陳冠宇　黃子鵬被騙喊：學長你們在幹嘛啦！

郭俊麟驚喜「求婚」陳冠宇　黃子鵬被騙喊：學長你們在幹嘛啦！

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

熱門新聞

永別了！ 魔鷹深情發文悼亡妻：我在天堂的女王，永遠愛妳

大谷翔平一秒動作征服敵軍監督：棒球界的寶藏

魔鷹喪妻退明星賽　劉東洋連夜赴醫陪伴：球團全力協助

高承睿獨攬2點！中華桌球男團世大運扳倒日本　勇闖金牌戰

湖人再補強！將簽NBA年度最佳防守球員　唐西奇出馬招攬成功

夢幻對決！郭泓志拿「龍仔球棒」對王建民開轟　還獻出第一次

讀者回應

﻿

熱門新聞

1魔鷹：天堂的女王，永遠愛妳

2大谷一動作征服敵軍監督：棒球界的寶

3劉東洋連夜陪魔鷹　喪妻噩耗令人悲痛

4桌球男團世大運扳倒日本闖金牌戰

5湖人再補強！將簽年度最佳防守球員

最新新聞

1大巨蛋全場暴動！江坤宇與MINNIE比愛心

2後勁全方位打擊稱王盼例行賽挑戰二刀流

3兄弟第4人！「巨蛋王」曾頌恩全壘打封王

4牽手裁判被切斷！呂詠臻重逢蔣少宏說他主動

5夢幻對決！郭泓志拿龍仔球棒對王建民開轟

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【最頂應援服】李多慧超辣軍裝小背心！身材好成這樣笑容又甜，是合法的嗎？

明星賽支援衝突？　林智勝爆笑點名這2人　話一出口秒掌嘴：亂講話！

樂天韓援明星賽快閃店舉牌出動　河智媛當店長秀中文喊：快來買！

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

李珠珢大爆改齊短髮亮相！　熱跳《Good Thing》辣翻全場

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366