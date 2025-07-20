夢幻對決！郭泓志拿「龍仔球棒」對王建民開轟　還獻出第一次

▲ 2025中職明星賽全壘打大賽神秘嘉賓郭泓志。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華職棒明星賽第二天上演夢幻級橋段，由台灣棒壇兩大傳奇「郭王對決」重磅登場。由「臺灣之光」王建民擔任投手，對決昔日旅美強投郭泓志，這場公益全壘打大賽不僅點燃全場氣氛，讓中職會長蔡其昌大氣捐出6萬元作公益。

這場公益賽規則為：郭泓志只要在5次打擊機會中敲出1支全壘打，蔡其昌便捐出2萬元作為公益捐款。結果他在第3球就轟出飛行距離達405呎的全壘打，全場沸騰，王建民也忍不住舉手致意。蔡其昌隨後更宣布，加碼剩餘兩球都算「開轟」，總共捐出6萬元，氣氛溫馨又熱血。

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▲ 2025中職明星賽全壘打大賽神秘嘉賓郭泓志。（圖／記者李毓康攝）

這發全壘打意義非凡，郭泓志透露，所使用的球棒是日前赴美拜訪台美混血小將龍（Jonathon Long）時，對方家人贈送的紀念球棒，「他媽媽是台灣人，一家都是道奇球迷，小時候就看過我打球，這支球棒是家人送的，今天這一轟，是用他們給我的球棒打出來的。」郭泓志也感性表示，這樣的連結讓他與台灣保持著深厚情感，「希望未來有機會為中華隊效力。」

談到難得的傳奇對決，郭泓志笑說：「第一次來大巨蛋打球，跟健民在同一個球場，是夢寐以求的事。」得知要上場參與全壘打大賽時，他坦言壓力不小，「有點緊張，怕打不出去辜負會長的好意，還好最後有打出來。」

至於面對王建民的投球，兩人也互開玩笑。王建民說：「有先丟幾顆給他打，不小心還砸到他，連閃都沒閃。」郭泓志笑回：「年紀大了，反應比較慢啦。」而面對一記揮空，郭泓志也幽默表示：「我職業生涯好像沒揮空過，第一次獻給建民了！」

王建民則打趣說：「他太想打全壘打了，用力過猛。」這場看似輕鬆的橋段，卻也展現出兩位傳奇球星之間的深厚情誼與職業風采。

▲ 2025中職明星賽全壘打大賽神秘嘉賓郭泓志。（圖／記者李毓康攝）