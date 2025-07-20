捕手沒跟上戲！戴培峰傻眼郭俊麟求婚：祝你們百年好合

▲戴培峰。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽20日登場，一段突如其來的「求婚橋段」成為全場焦點。郭俊麟與陳冠宇在投手丘上演「求婚秀」，全場歡笑聲不斷。雖然是事先設計好的橋段，但當下蹲捕的捕手戴培峰卻完全不知情，當場露出滿臉問號的錯愕表情，意外成為另類亮點。

賽後談起這段經歷，戴培峰笑說：「我一開始真的不知道啊，上去的時候主審跟我說等一下會有人求婚，我還以為是球迷，我就說『蛤？有球迷要求婚喔？』」直到親眼看到郭俊麟手上拿著戒指、單膝下跪，才驚覺不對勁，「我想說，蛤？俊麟？怎麼是在這邊？然後學長（陳冠宇）跑上來之後他跪下，我就喔～好喔，那我離開好了，給他們一點空間。」

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當時戴培峰表情逗趣，他無奈笑說：「我真的以為是他要幫別人求婚，結果是跟學長求婚⋯我有點傻眼，嚇到嚇倒啦。」戴培峰也自嘲回應：「對啊，我以為是真的要幹嘛，結果就是他們兩們，祝福他們百年好合啦，我算是現場見證人。」

是否考慮自己也來一段？戴培峰連忙撇清，「不用了啦，我沒辦法玩這個梗，謝謝！太多了啦，讓他們就好，我不是走這個路線。」

這場明星賽粉紅泡泡不斷，從陳晨威與啾啾的場邊互動，到郭陳「求婚秀」都話題滿滿，戴培峰也直呼：「昨天根本是戀愛主題日，大家都放得很開，其實蠻好玩的，跟去年有得比！」