吉田正尚「雙安」強壓今永昇太　美球評：他只要健康就會不斷敲安

▲吉田正尚。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大聯盟日籍雙星今(20)日正面對決,紅襪外野手吉田正尚在對戰小熊的比賽中,以「第7棒、指定打擊」先發,全場4打數敲出2安打,成為全場唯一從今永昇太手中擊出「複數安打」的左打者,儘管球隊最終0比6遭完封吞敗,吉田的穩定打擊仍受到美國球評高度肯定。

此役為明星賽後紅襪的下半季第2戰,同時也是吉田傷癒歸隊後第5場先發。他與小熊日籍左投今永昇太首度於大聯盟正面交鋒,3打席對決中2度敲出安打,成功壓過被譽為「左打剋星」的今永,賽後吉田打擊率提升至0.316,展現「打擊機器」本色。

Yoshida Masataka吉田 正尚 and Imanaga Shota今永 昇太 pic.twitter.com/1MNL73LWgX

吉田首打席在2局上面對今永,咬中1顆時速133公里的內角滑球,巧妙拉回擊出右外野安打,擊碎對方開局無安打的節奏;雖然第2打席遭高球速直球逼出二壘滾地出局;但第3次對決,他在7局上鎖定今永145公里偏高內角直球,再度擊出穿越一、二壘間的安打,並露出自信笑容踏上一壘。

Yoshida Masataka吉田 正尚 and Imanaga Shota今永 昇太 Again. オリックス・バファローズ and 横浜DeNAベイスターズ pic.twitter.com/gk4KpRQQbd