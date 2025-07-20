吉田正尚「雙安」強壓今永昇太　美球評：他只要健康就會不斷敲安

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

大聯盟日籍雙星今（20）日正面對決，紅襪外野手吉田正尚在對戰小熊的比賽中，以「第7棒、指定打擊」先發，全場4打數敲出2安打，成為全場唯一從今永昇太手中擊出「複數安打」的左打者，儘管球隊最終0比6遭完封吞敗，吉田的穩定打擊仍受到美國球評高度肯定。

此役為明星賽後紅襪的下半季第2戰，同時也是吉田傷癒歸隊後第5場先發。他與小熊日籍左投今永昇太首度於大聯盟正面交鋒，3打席對決中2度敲出安打，成功壓過被譽為「左打剋星」的今永，賽後吉田打擊率提升至0.316，展現「打擊機器」本色。

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吉田首打席在2局上面對今永，咬中1顆時速133公里的內角滑球，巧妙拉回擊出右外野安打，擊碎對方開局無安打的節奏；雖然第2打席遭高球速直球逼出二壘滾地出局；但第3次對決，他在7局上鎖定今永145公里偏高內角直球，再度擊出穿越一、二壘間的安打，並露出自信笑容踏上一壘。

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對此，美國《FOX》球評、前白襪捕手柏辛斯基（A.J. Pierzynski）直言，「今永是出了名的左打剋星，吉田是今天唯一能從他手中敲出2安的左打者，今永大概心想，『你根本是來找麻煩的』吧！」

另一位球評、曾在2006年率領紅雀拿下世界大賽冠軍的前王牌投手韋恩萊特（Adam Wainwright）則指出，「吉田本來就是那種『只要健康就會不斷敲安』的打者，他能持續待在打線中，對紅襪來說非常重要。」

雖然紅襪整體打線疲軟，連2戰遭小熊完封，但吉田復出後表現穩定，已2度貢獻單場雙安，對球隊打線可說是一大利多。反觀小熊鈴木誠也此役4打數無安打，3連戰安打紀錄中斷。小熊先發今永則繳出7局無失分、5安打、5三振、1保送的優質內容，拿下本季第7勝。