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貝茲陷長期低潮遭主帥按下暫停鍵　羅伯斯：每天視情況決定是否出賽

▲▼道奇貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇貝茲。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

道奇隊球星貝茲（Mookie Betts）近期打擊陷入低潮，主帥羅伯斯（Dave Roberts）於台灣時間今日主動將他排除在對釀酒人的先發陣容之外，讓這位全能游擊手獲得喘息與重置的空間，並坦言貝茲下一場比賽也可能持續缺陣。

「我不知道會持續多久，可能只是一晚，也可能是兩晚，」羅伯斯受訪時說道，「我期望他明天會回到陣中，但這會是我每天視他心理狀態做出的決定，要看他是否準備好迎戰當晚的先發投手。」

儘管貝茲與其他未參與全明星賽的隊友剛結束為期四天的休假，此次休兵並非例行安排。羅伯斯指出，他看見貝茲全明星賽前的沮喪情緒仍未散去，因此決定給他更多時間調整。

「他真的很想打好，這種掙扎不是他熟悉的狀態，」羅伯斯接著提及，「他在防守端表現仍舊出色，但內心承受著讓球隊失望的壓力，這對他來說是無法忽視的重量。」

現年31歲的貝茲本季出賽90場，打擊三圍為.241/.311/.377，累積11轟、45分打點與56得分，OPS僅.688，在道奇8位合格打者中排名倒數第二，僅高於康佛托（Michael Conforto）。

本季對貝茲而言諸事不順，春訓尾聲時他感染胃疾，體重驟減18磅，例行賽初期仍在恢復體能，6月初又在家中意外摔斷左腳趾；儘管如此，貝茲未將低潮歸因於健康問題，也未歸咎於守位轉為游擊的改變。

「這段時間真的很難熬，但事實就是如此，」貝茲在6月底坦言，「我從沒每天打游擊，但我不認為這是主因，生病、追趕進度——這當中有很多因素，但我還是得設法解決。」

貝茲並非道奇打線唯一陷入低迷者，自6月1日以來，與他並列打線前三棒的大谷翔平與弗里曼（Freddie Freeman）合計OPS僅為.679，遠低於先前的.959。

儘管貝茲表現掙扎，羅伯斯目前仍無意調整他的打序；「如果我認為改變打序有助於提升表現，我會毫不猶豫地嘗試，」他表示，「但現在我認為，把他往下調不會改善心理狀態，也不會帶來正面效果。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇

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