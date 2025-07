貝茲陷長期低潮遭主帥按下暫停鍵　羅伯斯：每天視情況決定是否出賽

▲道奇貝茲。(圖/達志影像/美聯社)



記者胡冠辰/綜合報導

道奇隊球星貝茲(Mookie Betts)近期打擊陷入低潮,主帥羅伯斯(Dave Roberts)於台灣時間今日主動將他排除在對釀酒人的先發陣容之外,讓這位全能游擊手獲得喘息與重置的空間,並坦言貝茲下一場比賽也可能持續缺陣。

Dave Roberts isn’t sure if moving Mookie Betts down in the batting order is the answer to his struggles:



"I just don't know if hitting him 1st or 9th or anywhere between changes where he's at mechanically." pic.twitter.com/ONTbPykMEl July 19, 2025

「我不知道會持續多久,可能只是一晚,也可能是兩晚,」羅伯斯受訪時說道,「我期望他明天會回到陣中,但這會是我每天視他心理狀態做出的決定,要看他是否準備好迎戰當晚的先發投手。」

儘管貝茲與其他未參與全明星賽的隊友剛結束為期四天的休假,此次休兵並非例行安排。羅伯斯指出,他看見貝茲全明星賽前的沮喪情緒仍未散去,因此決定給他更多時間調整。

Mookie Betts, who continued slumping last night with an 0-for-4, is not in the Dodgers lineup today pic.twitter.com/LPr1w5jcwP — Jack Harris (@ByJackHarris) July 19, 2025

「他真的很想打好,這種掙扎不是他熟悉的狀態,」羅伯斯接著提及,「他在防守端表現仍舊出色,但內心承受著讓球隊失望的壓力,這對他來說是無法忽視的重量。」

現年31歲的貝茲本季出賽90場,打擊三圍為.241/.311/.377,累積11轟、45分打點與56得分,OPS僅.688,在道奇8位合格打者中排名倒數第二,僅高於康佛托(Michael Conforto)。

本季對貝茲而言諸事不順,春訓尾聲時他感染胃疾,體重驟減18磅,例行賽初期仍在恢復體能,6月初又在家中意外摔斷左腳趾;儘管如此,貝茲未將低潮歸因於健康問題,也未歸咎於守位轉為游擊的改變。

Mookie Betts’ season-long slump has continued through the All-Star break. The former MVP is still searching for answers.



“I’ve never done this,” Betts said before yesterday’s 0-4. “It’s all new. I’ve never been this bad for this long.” https://t.co/jwsi2FKX6k — Fabian Ardaya (@FabianArdaya) July 19, 2025

「這段時間真的很難熬,但事實就是如此,」貝茲在6月底坦言,「我從沒每天打游擊,但我不認為這是主因,生病、追趕進度——這當中有很多因素,但我還是得設法解決。」

貝茲並非道奇打線唯一陷入低迷者,自6月1日以來,與他並列打線前三棒的大谷翔平與弗里曼(Freddie Freeman)合計OPS僅為.679,遠低於先前的.959。

儘管貝茲表現掙扎,羅伯斯目前仍無意調整他的打序;「如果我認為改變打序有助於提升表現,我會毫不猶豫地嘗試,」他表示,「但現在我認為,把他往下調不會改善心理狀態,也不會帶來正面效果。」