河村勇輝雙向合約再戰NBA　感謝公牛給機會：希望能繼續在這打球

▲河村勇輝獲得公牛雙向合約。（圖／翻攝自X／@NBATV）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公牛今（20）日宣布，正式與日本172公分控衛河村勇輝簽下雙向合約。這位在今年夏季聯賽2度繳出雙十的24歲控衛，將迎來他在NBA的新篇章。

河村在去年奧運後挑戰NBA，起初與灰熊簽下Exhibit 10合約，並成功轉為雙向球員，留下不少精彩鏡頭。然而，灰熊季後並未提出資格報價，使他成為完全自由球員，隨後以公牛隊成員身分參加2025年夏季聯賽。

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Yuki Kawamura put on a show tonight in Las Vegas:



20 points

10 assists

6-9 from downtown

6-11 from the floor pic.twitter.com/nHSLSvvZrG — NBA (@NBA) July 19, 2025

河村在夏聯表現亮眼，特別是在18日對爵士的最終戰中替補登場攻下20分、10助攻，連續展現華麗傳球，引爆現場歡呼。

他夏聯5場賽事平均上場23.9分鐘，貢獻10.2分、6.2助攻，2度繳出雙十數據，展現穩健控場實力。

OFFICIAL: We have signed Yuki Kawamura to a Two-Way contract.



Let's keep it going, @KawamuraYuki! ???????? pic.twitter.com/GHQdS4IumV — Chicago Bulls (@chicagobulls) July 19, 2025

河村感謝公牛提供機會，「真的很感謝芝加哥公牛給我這樣的機會，我的挑戰才剛開始，未來合約如何我無從得知，但我會努力面對自己，持續精進。」

談到對公牛的情感，河村表示，「我從小就常看公牛與喬丹的比賽，對這支傳統強隊很有感情。」

他接著說，「雖然未來走向還不明朗，但目前能與隊友一同打球讓我感到快樂，也覺得這是個能讓我成長的環境，即使時間很短，也有這樣的體悟，希望能繼續在這裡打球。」