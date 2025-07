河村勇輝雙向合約再戰NBA　感謝公牛給機會：希望能繼續在這打球

▲河村勇輝獲得公牛雙向合約。(圖/翻攝自X/@NBATV)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公牛今(20)日宣布,正式與日本172公分控衛河村勇輝簽下雙向合約。這位在今年夏季聯賽2度繳出雙十的24歲控衛,將迎來他在NBA的新篇章。

河村在去年奧運後挑戰NBA,起初與灰熊簽下Exhibit 10合約,並成功轉為雙向球員,留下不少精彩鏡頭。然而,灰熊季後並未提出資格報價,使他成為完全自由球員,隨後以公牛隊成員身分參加2025年夏季聯賽。

Yuki Kawamura put on a show tonight in Las Vegas: 20 points 10 assists 6-9 from downtown 6-11 from the floor pic.twitter.com/nHSLSvvZrG

河村在夏聯表現亮眼,特別是在18日對爵士的最終戰中替補登場攻下20分、10助攻,連續展現華麗傳球,引爆現場歡呼。

他夏聯5場賽事平均上場23.9分鐘,貢獻10.2分、6.2助攻,2度繳出雙十數據,展現穩健控場實力。

OFFICIAL: We have signed Yuki Kawamura to a Two-Way contract.



Let's keep it going, @KawamuraYuki! ???????? pic.twitter.com/GHQdS4IumV