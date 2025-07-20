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大谷翔平一秒動作征服敵軍監督：棒球界的寶藏

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

釀酒人隊總教練墨菲（Pat Murphy）20日作客洛杉磯道奇隊賽前接受媒體訪問時，大谷翔平讚譽有加，不僅肯定他的天賦，更大力稱讚其謙遜的人格特質。

「他展現出來的尊重態度、對比賽的認真精神與打法，即便只是外人觀察，也讓人深受感動。我真的非常尊敬他，希望有更多選手能成為像他這樣的人。」墨菲說。

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大谷翔平在打擊前習慣向對方教練致意，輕輕碰一下頭盔帽緣並微微鞠躬，雖然只是短短一秒的舉動，卻令墨菲印象深刻，感受到這位超級球星的禮貌與敬意。

「他身為投手，卻同時長期以指定打擊出賽，這我無法想像。但最讓我佩服的，是他始終保持低調，不試圖吸引注意，完全以球隊一員的身份去行動。他是棒球界的寶藏，我們真的很幸運能看到他打球。」

面對大谷在場上展現出前所未有的「二刀流」表現，墨菲也感到驚艷，「他所帶來的影響力是無庸置疑的，他就是這個時代的象徵人物，還是在這樣一支高人氣球隊中。」

大谷翔平下一次登板將於7月21日（台灣時間22日）主場對戰雙城隊，預計投3局，持續以他獨特的復健與出賽模式調整狀態。

「我認為道奇與翔平之間的訓練配合相當完美。若我是教練，擁有一位能夠打出50轟、還能盜50壘，且是先發投手的選手，簡直像是夢一樣。但這也意味著挑戰與責任並存。」

墨菲接著說，「如果他自己心裡相信能做到，那我只能選擇相信他。因為總有一些選手，只要真心相信，就能做到常人眼中的不可能。翔平就是那種人。」

關鍵字： 大谷翔平釀酒人隊墨菲教練讚賞二刀流

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