湖人再補強！將簽NBA年度最佳防守球員　唐西奇出馬招攬成功

▲湖人將簽下2022年度最佳防守球員史馬特。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2022年最佳防守球員史馬特（Marcus Smart）曾是東區老牌勁旅塞爾提克的核心人物，2023年夏天離隊後，輾轉披上灰熊、巫師的戰袍，根據《ESPN》的報導，他已與巫師達成買斷協議，預計度過冷卻期後，與西區豪門湖人簽下一紙2年1100萬美元（約3.2億台幣）合約。

《ESPN》披露，這份合約包含2026年的球員選項，讓史馬特有機會在那一年的自由市場爭取更大的合約。這次補強的幕後推手之一是「金童」唐西奇（Luka Doncic），他親自出馬遊說，表達強烈希望與這位3屆年度防守第一隊成員並肩作戰的意願。

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現年31歲的史馬特生涯前9季效力塞爾提克，年年打進季後賽，近兩季則受限於傷勢僅出賽54場，2024-25賽季場均上場時間更創生涯新低的20分鐘。

▲唐西奇親自聯繫史馬特，盼與他攜手衝擊冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

湖人繼網羅狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）後，又針對側翼防守進行補強，他們今夏才失去另一3D側翼大將芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），史馬特被視為完美替代人選，原本太陽、公鹿也都在積極追求「聰明哥」。

為了空出名單簽下史馬特，湖人將合約即將轉為全額保障的米爾頓（Shake Milton）釋出，他是去年12月湖人從籃網交易來芬尼-史密斯時所獲得的球員之一。上季他為湖人出賽30場，場均攻下3.9分、1.8籃板、1.3助攻，僅1場先發。