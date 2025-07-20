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後勁挑戰全方位打擊王再先發登板　笑稱「不是大谷」樂當二刀流

▲中職明星賽，投手後勁。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，投手後勁。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹投手後勁備戰20日登場的中職明星賽「全方位打擊王」挑戰賽，19日也持續在場上加緊練習，對能夠展現打擊實力感到相當期待。他笑說，雖然不是大谷翔平，但能有機會打擊就很開心。不僅如此，後勁也將擔任明星隊20日比賽的先發投手，展現另類「二刀流」身手。

全方位打擊王考驗投手們的任務執行與綜合打擊實力，包括去年冠軍呂彥青，以及2022年奪得「打準大賽」冠軍的後勁，兩位隱藏好手實力不容小覷。此外，國家隊級投手陳冠宇與莊昕諺也名列參賽行列。

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「很期待，不敢保證能打得多好，但勤奮練習，進入職棒之後難得可以打擊，但我不是大谷翔平，沒辦法當二刀流選手，能有機會打擊很開心。」後勁說。

談到這場趣味競賽的對手，後勁特別提到與自己有前桃猿淵源的陳冠宇，「不知道他在高中曾經是二刀流，不過有很多職棒的投手其實打擊能力都不錯。」

今年明星賽第二度在台北大巨蛋舉辦，後勁也表示非常喜歡巨蛋環境，「有冷氣真的很舒服，希望例行賽也能多幾場在這裡，很期待。」

本屆明星賽與任天堂聯名，場邊也充滿濃厚遊戲風格。後勁回憶道：「小時候最期待的聖誕禮物就是遊戲機，像全明星棒球、美式足球、瑪利歐賽車我都玩過，最喜歡瑪利歐裡面那隻恐龍角色。」

此外，中華隊先發為黃子鵬，連同首戰的陳宇宏，中華隊都推派低肩側投，徐若熙則將在第二戰的牛棚待命。

關鍵字： 台鋼雄鷹後勁明星賽全方位打擊二刀流

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