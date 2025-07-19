牽手畫面瘋傳！蔣少宏眼神交會呂詠臻：再熟悉不過的陌生人

▲呂詠臻、蔣少宏。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／台北報導

蔣少宏、呂詠臻這對球迷眼中的「CPBL」投捕搭檔，在中職明星賽終於重逢，兩人在鏡頭前牽手「閃瞎」全場。蔣少宏賽後笑說：「剛好有這個機會，才能跟詠臻近距離接觸。」

自從呂詠臻從味全龍轉戰樂天桃猿後，這對感情深厚的投捕組合被迫拆開。此次明星賽終於再度合體，呂詠臻於7局下登板，與蔣少宏搭檔。他被敲出1支安打，但無失分退場，而兩人牽手畫面也被鏡頭捕捉，引發球迷熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「CP」重聚讓不少粉絲感動，不過互動畫面卻遭裁判突然切斷。被問及是否主動牽手，蔣少宏回應，「對呀！我想說回味一下，不同隊，沒太多機會，在這個比較OPEN的場合。」至於被裁判切斷，他笑言，「也是效果！」對於被裁判打斷，他也笑說：「也是一種效果啦！」

蔣少宏坦言：「跟不同隊的投手搭配，都要有些互動，掌握彼此狀況。」再次與昔日中華隊戰友並肩作戰，他也感到特別自在，「很熟悉，很多人都一起打了十年，真的很自然。」

在MVP頒獎舞台上，蔣少宏還拉著呂詠臻一同登台，呂詠臻露出靦腆表情再度引發熱議。蔣少宏笑說：「他是我再熟悉不過的陌生人。每個人都是愛的對決，（我們）跟人家對決啦！」