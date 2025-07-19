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郭俊麟驚喜「求婚」陳冠宇　黃子鵬被騙喊：學長你們在幹嘛啦！

▲中職明星賽，郭俊麟、陳冠宇上演求婚戲碼。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，郭俊麟、陳冠宇上演求婚戲碼。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，郭俊麟、陳冠宇上演求婚戲碼。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

郭俊麟與陳冠宇在中職明星賽上演史無前例的「求婚橋段」，震撼全場！這場精心安排的趣味戲碼，連隊友都被成功「整」到，而投手教練王建民都化身攝影師幫忙拍照見證。

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明星賽4局下，郭俊麟完成三上三下的任務，5局下準備續投時，王建民突然向主審喊暫停，讓陳冠宇登上投手丘準備換投。此時，郭俊麟竟然從身後拿出戒指，當場下跪上演求婚橋段，全場球迷驚呼連連、齊聲高喊：「嫁給他！」王建民更幽默扮演「婚攝」，捕捉兩人互擁的經典畫面。

郭俊麟賽後笑說：「戒指是跟江國豪借的。」他還透露早就與王建民套好招，對方也提前向主審詢問能否進行安排，「怕還要投一顆球。」為了不擋到轉播鏡頭，他還細心指導王建民站位，確保鏡頭拍得清楚。

這場「求婚」橋段不只球迷驚喜，連隊友都被蒙在鼓裡。郭俊麟說：「昨天跟髙塩將樹排練時還拿著花，他以為我是要跟另一半求婚，結果我說是跟冠宇。」

陳冠宇也笑說：「我們坐隔壁的黃子鵬也被騙，我跟他說我們等下要求婚，他還一臉認真問『真的假的？會不會很感動？』結果我回到休息室，他就說：『學長～到底在幹嘛！』」

事前兩人也已知會家人，陳冠宇表示：「之前在迪士尼已經求過一次，這次是在投手丘，是我們熟悉的場地，又能在大家面前，很特別！」

關鍵字： 中職明星賽求婚浪漫球場

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