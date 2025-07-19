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「啾」得太投入？　陳晨威應援放閃遭K　曾豪駒笑回：太專注才沒揮擊

▲中職明星賽，曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，曾豪駒。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2025中職明星賽於7月19日晚間在台北大巨蛋盛大登場，在這場氣氛熱烈、話題滿滿的比賽中，中華隊最終以7比5逆轉擊敗明星隊奪勝；中華隊主帥曾豪駒賽後受訪特別提到，子弟兵陳晨威在7局上半的「放閃打席」是太專注「啾」才沒有揮擊，最後被三振，引發全場爆笑。

比賽轉捩點發生在7局上半，當時中華隊1比5落後，此時他們卻展現驚人韌性，蔣少宏、張政禹與李凱威連續安打先追回1分，接著邱智呈再貢獻關鍵一擊將比數拉近至3比5；隨後吉力吉撈．鞏冠藉對方守備失誤上壘並帶有2分打點，雙方5比5戰平。

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而7局上半陳晨威登場時，現場應援舞台突然出現他的緋聞女友啾啾（Julia），隔空應援引爆掌聲，陳晨威也嘟嘴回應「放閃」，但也疑似因此分心遭三振，教頭曾豪駒賽後笑稱：「他那時候可能太專注啾才沒有揮擊。」

隨後味全龍重砲朱育賢安打助隊反超，潘傑楷與蔣少宏接續安打再添1分，中華隊這個半局狂攻6分，將比數逆轉為7比5，完成逆轉。

中華隊總教練曾豪駒賽後受訪時笑稱：「運氣比較好啦！其實這場比賽重點是享受過程，也提醒大家不要受傷。」他表示，第7局進行多次代打調度，既是讓選手都能上場，也是依據對方投手習性做出調整，希望讓球迷看到最精彩的一面。

談到場上的粉紅氣氛與趣味橋段，曾豪駒笑說：「我眼睛看不到啦，很多事情都是自然發生，還是要專注比賽，」他也提到場上年輕選手眾多，希望能藉此長時間觀察潛力新星。

關鍵字： CPBL中華職棒明星賽曾豪駒陳晨威

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