「沒有要閃什麼」陳晨威嘟嘴回應Julia：忍著不出棒、聽她喊一下

▲陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽氣氛熱烈，陳晨威與緋聞女友、中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia）場邊互動更成為全場焦點。7局上登場打擊時，應援舞台啾啾親自喊出的「陳晨威啾啾」改版口號，他一邊忍笑、一邊嘟嘴回應，隔空放閃瞬間引爆歡呼。

對於這段應援橋段，陳晨威坦言事先知情，「會跟Julia聲音一起，就知道（會有這段），去打擊時想說會有一PART會有。」至於嘟嘴動作，他笑說：「剛好看到大螢幕在拍我，就做個回應。」被問到當下的情緒，他也大方表示：「已經在笑了，聽她喊一下。」

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這段精心設計的互動讓球迷驚喜不已，連登場也有默契安排，「要打擊時，忍著先不要出棒，等音樂到那邊。」

不過這個打席最終以三振作收，陳晨威還故意向主審「凹」了一下，他解釋：「我覺得有壞球空間，所以小抗議一下，既然她有喊，三振結果不太好，凹一下。」難得可以同場放閃，他也則笑說：「明星賽才有，娛樂一下，沒有要閃什麼。」

而全壘打大賽背景音樂響起王力宏的〈Julia〉，被問及是否事先知道有特別安排？陳晨威笑著否認：「看影片才知道。」

▲陳晨威。（圖／記者林敬旻攝）