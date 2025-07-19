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中華隊打瘋了！　明星賽第7局灌6分　7比5逆轉擊敗明星隊

▲中職明星賽，賽前大合照。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，賽前大合照。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡冠辰／綜合報導

2025中職明星賽於7月19日晚間點燃戰火，由中華隊壓軸登場出戰明星隊，在一場高潮迭起的精彩對決中，中華隊在第7局猛灌6分鑄成大局，最終就以7比5逆轉擊敗明星隊，贏得今年明星賽「首部曲」。

本場比賽由中華隊先攻，明星隊派出黃保羅擔任先發投手，1局上半黃保羅迅速送出3個出局數。明星隊則在2局下半由王威晨擊出高飛犧牲打，率先為球隊搶下1比0領先。

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之後雙方陷入膠著，中華隊直到5局上半才突破鴨蛋，岳東華率先擊出二壘安打，隨後陳晨威適時安打送回追平分，雙方1比1平手。明星隊在半局休息時上演幽默橋段，由郭俊麟對陳冠宇搞笑「求婚」，成為全場亮點。

▲中職明星賽，郭俊麟、陳冠宇上演求婚戲碼。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，郭俊麟、陳冠宇上演求婚戲碼。（圖／記者林敬旻攝）

中場休息時，由於聯盟與任天堂合作，場中4位球星用電玩遊戲一較高下，破4萬人一起看直播，龍隊王牌徐若熙在熱身賽自信喊話：「輕輕鬆鬆啦！」結果卻輸給郭天信、詹子賢和陳傑憲。正式比賽前，陳傑憲還高喊：「四位人父都為兒子而戰！」最終排名為：第一名郭天信、第二名詹子賢、第三名徐若熙、第四名陳傑憲。郭天信獲得獎品娃娃與遊戲機。

6局下半明星隊展開猛烈攻勢，林子豪與劉基鴻分別敲出適時安打，加上王博玄高飛犧牲打，明星隊單局灌進4分，一舉拉開比分至5比1。

比賽進入7局上時中華隊展現驚人韌性，蔣少宏、張政禹與李凱威連續安打先追回1分，接著邱智呈再貢獻關鍵一擊將比數拉近至3比5；隨後吉力吉撈．鞏冠藉對方守備失誤上壘並帶有2分打點，雙方5比5戰平。

值得一提的是，7局上半中華隊開路先鋒陳晨威上場時，應援舞台特別設計橋段，讓他緋聞女友啾啾（Julia）現身場邊應援，陳晨威隔空放閃嘟嘴回應，引爆全場掌聲。

緊接著味全龍重砲朱育賢安打助隊反超，潘傑楷與蔣少宏接續安打再添1分，中華隊這個半局狂攻6分，將比數逆轉為7比5。

比賽進入後段中華隊調度得宜，8、9兩局由投手群接力封鎖，明星隊無法再越雷池一步；9局下半陳冠偉登板關門順利守成，中華隊最終以2分差獲勝。

關鍵字： CPBL中華職棒明星賽

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