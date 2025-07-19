魔鷹太太來台途中驟逝　中職官方深切哀悼並協助後事

▲台鋼魔鷹與太太。（資料照／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／綜合報導

在中華職棒年度盛事，明星賽即將登場之際，傳來令人震驚且哀痛的消息。台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya）原本準備參與明星賽，卻因愛妻突發病逝緊急退出賽事；中華職棒官方隨即表達最深切的哀悼之意與全力協助，展現中職大家庭的溫暖與凝聚力。

魔鷹的太太於昨日（18日）搭機來台，計畫與魔鷹團聚並一同參與明星賽活動，然而飛行途中她身體突感不適，班機抵台後即送醫搶救，最終仍無法挽回生命。

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面對突如其來的家庭巨變，魔鷹不得不宣布退出原訂參加的明星賽，在球團人員全程陪同下，現正處理後續安葬與家屬安頓事宜，對於原本期待在明星賽看到魔鷹身影的球迷，球團也代為表達歉意與感謝大家的體諒。

中華職棒對此突發事件也發出正式聲明，向魔鷹選手及其家屬致以最沉痛的哀悼。聯盟在聲明中指出：「魔鷹選手自2024年以來加盟中華職棒台鋼雄鷹，這段時間以來不僅在場上展現自身球技，為球隊的勝利做出不可磨滅的貢獻，場下的言行也足為表率，成為聯盟中的職業楷模。」

聲明中亦強調：「適逢年度明星賽盛典，魔鷹選手的愛妻卻因故猝逝，聯盟在此謹代表台灣棒球界及廣大球迷朋友向魔鷹選手致以最沉痛的哀悼。在職棒的大家庭，我們與魔鷹選手溫暖同行。聯盟將同台鋼球團保持密切聯繫，為魔鷹選手愛妻的相關治喪事宜提供必要的協助。」

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