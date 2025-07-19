林安可被淘汰還遭4萬人「公開處刑」拱跳舞　苦笑：我有動！

▲中職明星賽，全壘打大賽林安可。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

統一獅強打林安可在2025年全壘打大賽預賽僅敲出6轟，與樂天桃猿陳晨威並列倒數第二，無緣晉級決賽。原本與陳傑憲約定好的「攻守互換梗」也因此破局，陳傑憲笑說，「安可不想給我這個機會啦，故意打不過的！」

林安可則笑著回應，「沒有啦，我盡力了，對手太強啦！」他坦言自己一開始真的有些緊張，陳傑憲進一步透露，林安可今年真的格外緊張，一度以為是第一棒，熱身完才發現自己排倒數第二。

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陳傑憲擔任餵球投手，直言當下看到安可沒開轟時自己越投越急，「想說他應該可以的啊，怎麼沒出去，今天的失敗我會好好檢討，明年再戰。」林安可則略帶猶豫地回了一句，「明年再戰喔？」陳傑憲也笑回，「我們今天就是一個投不好、一個打不好，沒有藉口啦！」

其實兩人原本設計好，只要林安可敲出10轟、順利晉級，下一輪就由傑憲打擊、安可餵球，沒想到計畫泡湯。

陳傑憲幽默補刀，「他體諒我手腕不舒服，讓我不用下去打，安可謝謝你！」隨即提議，「明年換我打，你餵？」林安可立刻接話，「請投票給他，我幫他餵球。」

而除了未能晉級，林安可在僅敲出1轟喊出暫停時，意外被全場4萬球迷「公開處刑」，一起慫恿他跳舞。他直呼，完全沒想到會有跳舞這段，「好險，我有動一下，算有動。」

看到林安可今天狀態不佳，陳傑憲也忍不住虧他，「怎麼都沒打過牆？」林安可只能苦笑，「啊就沒打過啊，我盡力了。」

雖未晉級，林安可仍大方肯定其他參賽者，「大家都很厲害，比較可惜的是前輩（林智勝）沒晉級，滿希望賢拜可以晉級。」

最看好誰奪冠？林安可毫不猶豫點名，「吉力（吉力吉撈．鞏冠）啊，看他打都滿輕鬆的！」