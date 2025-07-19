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世大運桌球男女團都闖4強保銅　將強碰日本、中國爭金牌戰門票

▲▼2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽，簡彤娟 。（圖／大專體總提供）

▲2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽，女團王牌簡彤娟 。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運桌球團體賽今（19）日進行8強淘汰賽，中華男團以3比0率先挺進4強，隨後女團也以直落3勝出，雙雙保底銅牌。根據官網賽程安排，4強賽將在20日凌晨舉行，男團對手是日本，女團則是中國，力拚金牌戰門票。

中華男團今日對決強敵南韓，「柚子同學」高承睿、馮翊新與黃彥誠依序上陣，3人皆1局未失，連拿3點前進4強，至少保底一面銅牌，在連兩屆摘銀後，本屆將力拚提升獎牌成色，4強賽的對手是日本。

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▲▼德國萊茵魯爾世大運，桌球男團，高承睿，馮翊新，黃彥誠。（圖／大專體總提供）

▲德國萊茵魯爾世大運，桌球男團由台灣男單二哥高承睿。（圖／大專體總提供）

中華女團8強賽則交手印度，第1點鄭樸璿11比9、11比5、11比13、11比4過關；第2點簡彤娟連2場都鏖戰到第5局，驚險以總局數3比2勝出；第3點黃愉偼沒有碰到太多挑戰，11比6、11比8、11比8鎖定勝局，順利抵達4強。

中華男團自2011年起連6屆世大運都有奪牌紀錄，近兩屆皆摘銀，本屆希望延續站上頒獎台的優良傳統，甚至提升獎牌成色；女團則期望突破過往2013與2015年拿下銀牌的最佳成績。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運桌球高承睿簡彤娟

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