平野憋笑揭祕魚住那半支冰棒從哪來　餵食全晉級自豪神助攻

▲中職明星賽全壘打大賽，平野惠一餵王政順吃便當。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

2025中職明星賽全壘打大賽預賽19日於台北大巨蛋熱鬧登場，除了場上炮火連連，場邊「補給戰」也意外搶鏡！中信兄弟總教練平野惠一親自化身「餵食大師」，在選手喊暫停時連續送上便當、冰棒與乾麵，結果所輔助的3位選手全數晉級，引起全場笑聲不斷。賽後他也開心笑說，「除了水之外的補給，果然更有力量吧！」

本屆全壘打大賽共有8位選手參與，最終曾頌恩與吉力吉撈．鞏冠並列11轟晉級，王政順與宋晟睿則以8轟拿下晉級門票。而在選手暫停階段，平野教頭分別遞上不同食物，讓他們補充體力，也成為場邊亮點之一。他表示，「希望他們選手可以拿個全壘打王，所以拚命地想要幫助他們！」



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其中最引人好奇的，莫過於曾頌恩所拿到的「半支冰棒」，連他本人都想知道是誰吃掉另外一半。對此，平野惠一憋笑揭曉，「其實是統一獅監督餅總（林岳平）給我的，那支其實吃得差不多了，只剩一點點，我就跟他拿來讓魚住（曾頌恩）吃。」

對於3位選手全晉級，平野也坦言相當驚喜，「沒有想到，果然除了水之外的補給，讓他們更有力量了吧！」

不過被問到「最看好誰奪冠」時，平野笑答，「吉力吉撈．鞏冠！」記者追問為何不是看好自家球員，他幽默說道，「沒有耶，我想幫味全加油，也想幫其他隊選手加油。」

至於明天冠軍戰是否還會再「餵食」？平野直言，「明天會比較嚴肅認真一點，專心幫他們補水分！」