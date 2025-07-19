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6隊女孩明星賽最香合體　若潼點名「猛象出擊」最難跳　

▲中職明星賽，啦啦隊女孩受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，啦啦隊女孩受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽19日登場，6支啦啦隊齊聚一堂，談起各隊應援曲難度，大家公認最難的仍是台鋼雄鷹。不過樂天女孩若潼也提到，今年中信兄弟的嗆司曲《猛象出擊》是她心中最具挑戰性的。

若潼回憶過去在洲際棒球場參加明星賽，曾因雨勢影響導致賽事延後；而這次能在台北大巨蛋舉行，令她非常開心，也看到球迷不畏風雨熱情支持。台鋼女孩螢螢則透露，自己是透過隊內評選獲選參加明星賽，「很開心能來到中職這場同樂會。」

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兄弟啦啦隊的曼容表示，這次的練習陣仗令她印象深刻，「新增很多應援曲，期待60人合體的壯觀場面。」統一獅女孩瑟七提到，這是她第四年參與明星賽，「近年陣容越來越盛大，還加入了日籍、韓籍啦啦隊成員，非常熱鬧。」味全龍柳柳也開心分享，「去年還只是觀眾，今年能親自參與感到很榮幸。」富邦悍將i人女孩栗子則說，這次的表演讓她「放得更開、更盡情投入」。

談到各隊應援曲難度，若潼進一步說明：「以往這三年最難的是台鋼的《氣蓋山河》，不過今年兄弟的《猛象出擊》也非常難跳，有很多忍者動作、變化多，雖然兄弟的應援曲通常偏簡單，但這首特別需要手部搭配動作，為了練好花了不少時間。」

關鍵字： 啦啦隊明星賽挑戰性應援曲台北大巨蛋中職

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