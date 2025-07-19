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李珠珢拉邊荷律跳「哈哈哈」　韓援啦啦隊明星賽歡樂互動全場笑翻

▲中職明星賽，韓援啦啦隊女孩受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲中職明星賽，韓援啦啦隊女孩受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽19日登場，6支啦啦隊的韓籍啦啦隊員齊聚一堂，現場氣氛相當歡樂。李珠珢受訪期間，還拉著邊荷律一起跳悍將應援「哈哈哈」，逗樂全場。

味全龍代表李多慧以流利中文受訪表示：「很開心今年是第三次參加明星賽，能和其他韓國啦啦隊員一起參與很開心，大家可以期待我們的表演。」統一獅趙娟週則透露，去年跳「疾風街道」一炮而紅，今年也會努力加油。

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李珠珢今年加入富邦悍將，首次參加明星賽。她說：「在韓國和台灣都是第一次參加明星賽，既興奮又緊張，大家一起加油吧！」被問到是否與其他啦啦隊成員互動時，她開心地拉著邊荷律一起跳悍將女孩檸檬帶火的「哈哈哈」應援，讓全場笑翻。她還補充，等一下會和邊荷律一起錄短影片，「請大家多多期待！」

李多慧笑說台鋼的應援曲最難，安芝儇則表示：「因為之前學過台鋼的應援，其他隊的相對簡單，也能更專心和球迷互動。」

河智媛首次參加明星賽，擔任快閃店店長，受訪時不忘為自己的店打廣告，熱情邀請球迷朋友來逛逛。雖然她沒有參與應援，不過也承諾會抽空欣賞大家在台上的表演。

趙娟週還分享了一段女孩間的暖心互動，安芝儇忘記帶白色蝴蝶結髮飾，最後是在她的協助下，向統一獅女孩借到，成功解決突發狀況。

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