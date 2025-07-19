明星賽支援衝突？林智勝爆笑點名這2人　話一出口秒掌嘴：亂講話！

記者王真魚／台北報導

中華職棒2025年明星賽於台北大巨蛋登場，「大師兄」林智勝再度披上中華隊戰袍出賽，這次不只場上備受矚目，場下受訪更是金句連發、笑料不斷。被問到若有衝突是否會上去「支援」，他笑回：「衝突誰？陳金鋒喔？」隨後自己掌嘴，「亂講話、亂講話！」

▲林智勝 。（圖／記者王真魚攝）

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林智勝笑說，自己這次入選反而像是小朋友，「這支中華隊算新的嘛？我就自然一點就好了，不然我自己會怪怪的，畢竟年紀真的比較大啦，就看教練要我做什麼事。」

被問到萬一球場上發生衝突，是否願意以「前輩之姿」挺身而出，他一聽笑說，「衝突誰？陳金鋒喔？」說完立刻自掌嘴自嘲，「沒啦沒啦，亂講話、亂講話！」接著又脫口而出「還是洪總喔？」隨即再度自己掌嘴補一句，「亂講話、亂講話。」

這次林智勝也參加全壘打大賽，特別找來昔日老搭檔余德龍餵球，他笑說，「最後一次了嘛，他也滿難進明星賽的啦（大笑），想說就請他來。」

大師兄強調，兩人不是為了冠軍，是為了找回憶不過回憶雖美、實戰卻硬，他無奈地說：「但他投，我都打不去，他球好像變快了欸，他還是人嗎？」

賽前練習時，林智勝還開玩笑抱怨打不出全壘打牆，「我剛超緊張，陳晨威都打得比我還遠，不知道是球棒問題還是我問題…應該是我問題啦！我好像需要分兩次打。」

他還對大會喊話，「如果差不多打到牆，可以算一支嗎？叫一個43歲的這邊一直打出去真的有點難，我盡力啦，我會緊張，因為我希望可以留下滿滿的回憶。」

談起去年明星賽的各種話題性時，林智勝坦言，去年其實沒什麼看，不過有看到洪總上場的經典畫面。

即使滿口玩笑，林智勝此次仍以43歲之齡站上中華隊第4棒、打破明星賽最年長中心打者紀錄，更累積第20場明星賽出賽數，寫下新里程碑。他說，「感謝教練、球迷、還有我自己，因為我真的很努力。」

