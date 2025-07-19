林智勝首度攻蛋就在明星賽直呼滿爽的！賽前守備被「操」了一下

▲林智勝 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中華職棒2025年明星賽將於台北大巨蛋盛大登場，資深球星林智勝今年以中華隊身分出賽，擔任先發第四棒、一壘手。他受訪時笑說，「很開心可以再次入選中華隊明星賽，還是滿享受第一次在大巨蛋出賽的感覺，還滿爽的！」

值得一提的是，林智勝沒在台北大巨蛋打過例行賽，今晚是第一次踏上這座能容納4萬名球迷的舞台，也是他生涯中唯一一次在這裡參加明星賽。

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由於林智勝的引退賽也將在大巨蛋舉行，他坦言這次明星賽有種「提前預習」的味道，也驚呼時光飛逝，「時間怎麼過那麼快？上次不是才三月嗎，現在怎麼七月了！」他說，這次也算是提前進入備戰模式，「有在準備、提前守備的感覺。」

林智勝此戰以43歲199天之齡擔任中華隊第4棒，打破由林仲秋於2001年創下的「42歲294天」明星賽中心打者最年長紀錄，再添一項「最老紀錄」。

此外，林智勝生涯19度入選明星賽，加上今年特邀出賽，累積20場與「恰恰」彭政閔並列史上最多。今晚再度出賽，正式打破紀錄，獨居第一。

一出賽就寫2紀錄，林智勝謙虛回應，「其實很多都是你們寫在報紙上我才知道的，我覺得很榮幸。我有很多隊友每年都被選進明星賽，我只是被推薦的。真的很感謝各位教練、球迷的投票和推薦，但最感謝的還是我自己，因為我真的很努力。」

談到這次身披中華隊戰袍參賽的感受，林智勝笑說，「跟不一樣的隊伍交手真的蠻特別的。今年我是中華隊，上巴士的時候我覺得自己好像小朋友，因為他們都好年輕，不知道怎麼打招呼，就有點怪怪的，不是同個時期的我會覺得有點彆扭，我就坐到最後面了。不過大家都有跟我打招呼啦。」

林智勝也提到，昨晚看新聞才知自己先發，「有點嚇到，因為還是以中華隊為主，就是準備比賽。」不過總教練「龍貓」曾豪駒給他下達「輕鬆打」的指示，「龍貓教練要我好好享受比賽、輕鬆為主，他說不能打太久，我說好！」

賽前，林智勝熟悉一壘守備，接受採訪時直呼，「剛才被江和操了一下，有點喘！」