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費仔、龍仔加入成甜蜜負擔？曾總樂觀其成：戰力越好越期待

▲▼ 蔡其昌拜會卡洛爾、龍。（圖／聯盟提供）

▲蔡其昌日前拜會台美混血「龍仔」龍（Jonathon Long）。（圖／聯盟提供）

記者王真魚／台北報導

中華職棒明星賽今晚開打，除了場上競技備受矚目，未來國際賽的徵召布局也在持續進行中。對於「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」龍（Jonathon Long）兩人點頭願意參加中華隊，經典賽教頭曾豪駒直言樂觀其成。

曾豪駒說，「龍仔和費仔如果願意打，當然樂觀其成，當然對中華隊都是有幫助，我們會持續聯繫。」

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屆時是否是「甜蜜的負擔」，曾豪駒笑說，「戰力越好，當然越讓人期待，這樣的負擔其實是好的，只要能打出好成績就好。台灣職棒也有很多優秀選手，希望大家一起競爭。」

在徵召規劃階段，早已將台美混血球員納入戰力盤算，曾豪駒表示，「一開始一定會以最強陣容設定，然後慢慢調整，如果有人無法參加，再來看備案是什麼類型，慢慢拼出輪廓。」

關於龍的定位，目前球隊了解他主要以一壘為主，也能守外野，曾總透露，「未來若有機會合作，會再根據他比較熟悉、安定的守備位置安排。」

至於「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）未來傾向加入美國隊，曾總直言，「就像會長說的，我們會祝福他，也希望未來有機會能看到他來台灣，透過棒球的方式來幫助台灣。」

談到近年對台美混血球員的積極網羅，他指出，「大家都在不同聯盟，有不同技術與觀念，這些選手加入中華隊，可以讓彼此交流成長，這是身為棒球人最嚮往的事。」

以前經典賽根本不太可能徵召他們，曾總認為，現在這扇門打開了，大家的想法、技術更新，都有更多機會深入交流。

今、明兩天登場的明星賽，中華隊將持續觀察可能人選，「無論是中華隊或明星隊選手，都還在觀察名單裡。希望他們在這兩場比賽中好好享受賽事，展現最好一面，也回應球迷給予的掌聲。」

關鍵字： 中職明星賽中華隊台美混血球員徵召

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