魔鷹突遇喪妻之痛　洪一中：太突然真的很難過

▲洪一中 。（圖／記者王真魚攝）

記者楊舒帆／台北報導

台鋼雄鷹球團19日公告，洋砲魔鷹原訂參與本週中職明星賽，卻因家中突遭劇變，被迫緊急退賽。根據球團說明，魔鷹的太太在搭機來台過程中於機上身體嚴重不適，抵台後雖緊急送醫搶救，最終仍宣告不治。

球團指出，魔鷹目前在相關人員陪同下，正進行後續事宜。他也透過球團表達歉意，對於原本期待在明星賽上見到他身影的球迷朋友們深感抱歉，希望大家能夠理解這個突如其來的決定。

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台鋼雄鷹總教練洪一中接受媒體訪問時語氣沈重地表示：「他的兩個小孩都在台灣，應該會把事情處理完，變成那邊的家人過來。」對於魔鷹是否會短期離隊，洪總說：「他沒有要離隊，其他的我現在不清楚，剛剛教練電話才來。只是球團盡最大的力幫忙，昨天飛機一到就陪到現在。」

這起意外來得太突然，也讓洪一中感到震驚與難過：「太突然了！真的很難過，我們沒辦法體會那種難過的心情。假如魔鷹沒辦法打完（下半季）我們也可以體諒，目前還不知道。」

洪總也提到，他是在無意間滑臉書時看到消息，「還沒看完內容，就接到球隊通知。」他回憶說：「以前沒碰過洋將出意外，親人可能有，但太太……還那麼年輕。去年明星賽她也有來。」

魔鷹在中職擁有高人氣，場上實力與親民形象都深受球迷喜愛，如今遭逢喪妻之痛，讓球團與整個中職圈都為他感到心痛。球團也表示，將持續協助魔鷹處理一切後續事宜，盼他能順利度過這段艱難時刻。

▲洪一中談及魔鷹退賽，情緒低落。（圖／記者林敬旻攝）