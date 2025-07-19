中華女子拔河隊8月世運會拚6連霸　男子、男女混合首度參賽

▲台灣取得世運會拔河項目滿額門票，女子隊拚6連霸。（圖／拔河運動協會提供）

記者游郁香／綜合報導

中華拔河代表隊為2025年世界運動會全力備戰，從今天起連續兩周在國立體育大學舉行模擬對抗賽，此次女子隊陣容大幅「換血」，超過一半選手為新面孔，目標力拚6連霸。另外，男子隊與男女混合隊也首度取得參賽資格，有望挑戰「完全制霸」。

2025年世運會將於中國四川成都舉行，中華拔河隊共派出23名選手參賽，尋求6連霸的女子隊由名教頭郭昇帶隊，預計8月6日出發，8月12日返台。拔河協會理事長陳建平今天到場鼓勵選手全力以赴，並致贈新台幣20萬元加菜金。

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拔河協會秘書長卓耀鵬指出，成都炎熱的氣候將是選手面臨的最大挑戰，當地夏季氣溫高達攝氏39度以上，體感溫度甚至逼近45度。卓耀鵬提醒，選手需重視防曬與水分補充，並提前做好準備。

卓耀鵬也提到，拔河比賽自上屆改為室外賽，成都的場地雖鋪有草皮，但高溫下土壤硬度增加，可能影響拔河鞋的抓地力。卓耀鵬表示，這次比賽將是純粹力量的較量，選手需在模擬賽中針對高溫與場地狀況進行調整。

根據官方賽程，男子組640公斤級8月9日率先登場，女子500公斤級則在隔天進行，男女混合580公斤級壓軸8月11日亮相。