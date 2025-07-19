好痛！大谷翔平盜壘被砸到肚子　道奇全場吞10K、0比2遭釀酒人完封

道奇隊球星大谷翔平於美國時間18日（台灣時間19日）在主場迎戰釀酒人隊，以「第一棒、指定打擊」身份先發出場。比賽進行至第6局，他完成本季第13次盜壘，卻在滑壘過程中遭對方捕手傳球直擊腹部，一度表現出明顯痛苦，場內外球迷皆為之緊張不已。道奇終場以0比2遭完封，打線全場僅敲出3支安打。

6局下，一出局一壘有人情況下，大谷第三打席擊出一壘滾地球，靠野選成功上壘。隨後，在隊友貝茲（Mookie Betts）打席時，大谷發動盜壘，最終以些微差距滑進二壘，獲判盜壘成功。

然而，就在全場觀眾為盜壘喝采之際，大谷卻突然蹲地抱腹，臉部表情顯得極為痛苦。慢動作回放顯示，釀酒人隊捕手康崔拉斯 (William Contreras)傳二壘，正中滑壘中大谷的上腹部位置（疑似劍突），導致他一度無法起身。

事件發生後，社群平台上迅速湧現球迷擔憂的留言：「大谷被球砸到肚子，感覺超痛……」「希望沒事，好怕他又受傷」「真的嚇到，拜託平安無事！」「看他倒在地上，我的心也糾起來了……」不少球迷也聯想到，去年大谷在道奇球場滑壘時造成左肩脫臼的事故，令人格外緊張。

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▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

所幸，大谷隨後雖面露痛苦，但仍能自行起身，並向板凳區揮手示意「無大礙」，安撫現場觀眾情緒。雖然後續並未立即退場，但是否影響接下來的出賽狀況，仍待球團進一步觀察與說明。

大谷翔平最終是繳出4打數無安打，首局首打席吞下三振，3局、6局皆敲出滾地球，9局最後打席則敲出左外野飛球遭接殺。 釀酒人隊推出年僅24歲右投普里斯特（Quinn Priester）先發。

這是道奇與他首度交手，結果頻頻揮空，全場被他送出10次三振。普利斯特先發6局只被擊出3支安打，無失分，拿下本季第8勝。

釀酒人德賓（Caleb Durbin）一人包辦全隊分數，5局擊出二壘長打率隊破蛋，7局再開轟。