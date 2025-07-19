詹皇迎接NBA生涯最後一季？　美媒曝規劃：不會悄悄退休

▲詹姆斯傳將提前預告退役，不會悄然告別NBA舞台。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

40歲湖人天王詹姆斯（LeBron James）是否將迎來生涯最後一季，成為外界高度關注的焦點。對此騎士官網記者費多（Chris Fedor）斷言，詹皇若真的決定退休，勢必不會「低調」離場，預計將提前宣布，展開盛大的「告別巡演」，享受屬於一代巨星的榮耀與掌聲。

詹姆斯上個月已執行新賽季的球員選項，確定迎接生涯第23個賽季，成為NBA史上首位達成此紀錄的球員。《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）近日在節目上預言，「這可能會是他在聯盟的最後一年。」引起各界熱議。

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對此騎士官網記者費多表示，若詹姆斯真有退休的打算，肯定會提前對外公開，不會默默告別賽場，「我相信，根據我對詹姆斯的了解，以及我與他周遭人士的對話，他若打算退休，一定會先讓外界知道。」

▲詹皇邁入生涯第23季，持續締造不老神話。（圖／達志影像／美聯社）

「這不會是那種打完最後一季才在休賽期突然宣布退休的情況。」費多說，「我的感覺是，詹姆斯想要的是全部。他想要告別巡迴，他希望各支球隊都能重溫他對陣他們的經典時刻。他想要擁有所有榮耀與光環，這些屬於有史以來最偉大球員之一，甚至可能是最偉大球員的榮耀。」

詹姆斯雖年屆40，仍維持頂級身手，上季繳出場均24分、8助攻、7籃板的全能數據。外界普遍希望他能再戰數年，不過若他選擇畫下句點，也勢必將寫下NBA史上最盛大的退役篇章。