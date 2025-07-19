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藤浪晉太郎披27號加盟DeNA！傳奇平松挺先發　球評意見不一

▲藤浪晉太郎 。（圖／取自橫濱DeNA官方）

▲藤浪晉太郎 。（圖／取自橫濱DeNA官方）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒水手隊3A離隊、正式加盟橫濱DeNA灣星的藤浪晉太郎，於18日舉行加盟記者會。當晚播出的CS富士電視台ONE節目《職業棒球新聞》中，三位球評平松政次、谷澤健一、谷繁元信也針對藤浪的加盟發表看法。

藤浪在DeNA將背負的「27號」背號，正是擁有201勝、以「剃刀滑球」著稱的傳奇投手平松政次過去的戰袍號碼。 平松表示，「有一位好投手來了！他從高中就是王牌，雖然經歷不少挫折，但那些都是寶貴經驗。既然加入了灣星，就要抱持著翻轉現在龍頭阪神的決心，這也是球迷對他的期待。他有這樣的潛力，真的希望他能展現出最好的一面。」

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至於藤浪未來的定位，球評們則出現分歧，谷澤健一認為藤浪不太適合中繼或設定投手角色，「他的壞球偏多，如果能夠以先發方式撐個三、四局、穩定開局，也算成功了。」

平松政次則堅持，「藤浪應該是先發投手。別去想什麼中繼，他有能力投到完投。」 相對地，谷繁元信則持不同看法，認為藤浪應該朝中繼發展，「與其先發，不如填補目前後段牛棚的缺口。像威克（Rowan Wyck）剛被下放，入江大生的狀況也不明朗，後援戰力明顯不足，或許中繼更合適。」

藤浪談到老東家阪神時笑說，「如果能在甲子園登板會很開心，希望不要被噓聲招待。我會全力壓制對手。」

他也點名想對決的打者是目前以24轟高居聯盟榜首的佐藤輝明，「他是目前聯盟最強打者，如果有餘裕，我會想和他來場真正的力量對決。」

至於加盟DeNA的契機，藤浪坦言是在6月中旬與水手隊3A解約後，受到灣星強烈邀約所打動。「在所有提供報價的球隊中，DeNA是最讓我感受到『真的需要藤浪晉太郎』的那支球隊，我想回應這份熱情。」

藤浪表示，「我可以投長局數，也能應付短局數，無論是先發還是中繼，只要球隊需要我都願意配合。」 DeNA球團統括本部長萩原龍大則說明，「基本上希望他能投長局數，但會視戰況安排不同角色，他的多功能性是優勢。」

關鍵字： 藤浪晉太郎灣星DeNA美國職棒加盟

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