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林智勝最後一舞43歲扛四棒！明星賽寫雙紀錄 生涯首攻蛋拚三冠王

▲▼林智勝引退宣告記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲林智勝。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

中華職棒明星賽今、明兩天在台北大巨蛋登場，本季結束後即將引退的林智勝與胡金龍，雙雙入選中華隊並列入首戰先發打線。林智勝擔任第四棒一壘手，一舉改寫兩項歷史紀錄。

林智勝將以43歲199天之齡擔任中華隊第4棒，打破由林仲秋於2001年創下的「42歲294天」明星賽中心打者最年長紀錄，再添一項「最老紀錄」。

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身為中職長青傳奇，林智勝從未缺席重大國際賽事，曾三度出征經典賽，也打過過奧運與世界12強。生涯最後一年被選入台灣隊，總教練曾豪駒期望透過他的經驗傳承給年輕世代，也讓球迷能在明星賽舞台上見證「大師兄」的最終身影。

值得一提的是，林智勝沒在台北大巨蛋打過例行賽，今晚是第一次踏上這座能容納4萬名球迷的舞台，也是他生涯中唯一一次在這裡參加明星賽。

他今晚將挑戰自2017年花蓮之後，再次在仲夏夜敲出全壘打，繼續寫下屬於他的傳奇故事。

此外，林智勝生涯19度入選明星賽，加上今年特邀出賽，累積20場與「恰恰」彭政閔並列史上最多。今晚再度出賽，正式打破紀錄，獨居第一。

他目前在明星賽累積20支安打亦為歷來最多，3發全壘打則與蘇智傑、鷹俠、李居明、林仲秋、王光輝並列榜首，13分打點僅落後彭政閔1分。 若今晚再開轟，不僅將獨占全壘打榜首，更有機會登上安打、全壘打與打點「明星賽三冠王」的歷史寶座。

林智勝還將參加明星賽全壘打大賽，成為史上年紀最長的參賽者。他笑稱是志在參加，不過最後一顆做公益好好打就好，「這比較重要，那一球要認真一點。」

關鍵字： 職棒林智勝明星賽台北大巨蛋紀樂

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