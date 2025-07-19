黃保羅跨21歲對決林智勝寫歷史　明星賽五大亮點搶先看

▲黃保羅、林智勝。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2025中華職棒明星賽今（19）日正式登場，兩天賽事移師台北大巨蛋舉辦，吸引萬名球迷共襄盛舉。本屆明星賽看點滿滿，從經典21歲「跨世代」投打對決展現世代交替，到趣味競技與全壘打大賽，五大焦點全面引爆，全台棒球迷熱血集結，為台灣棒壇年度盛事掀起高潮。

傳奇告別戰 林智勝、胡金龍最終登場

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今年明星賽格外具有紀念意義，宣告球季結束後將退休的「大師兄」林智勝與胡金龍，雙雙以中華隊「大學長」身份參加明星賽，迎來職涯最終場。首日賽事先發陣容公告，林智勝扛先發第四棒一壘手，胡金龍則以先發第五棒指定打擊重現場上風采。

年輕投手接棒 黃保羅、林智勝跨21歲投打對決寫紀錄

黃保羅以21歲93天之齡成為明星賽史上第2年輕的先發投手，僅次於2018年陳琥的20歲69天，展現新生代實力。過去林仲秋2001年以42歲294天扛起明星白隊第4棒，為目前明星賽第4棒最高齡紀錄，林智勝將以43歲199天改寫紀錄。

而且林智勝目前已累積20場出賽，已與彭政閔並列最多，今日再戰將累積至21場，超越彭政閔，再度改寫歷史。黃保羅與林智勝相差21歲又201天也史上最大歲差先發投打對決，兩人在例行賽對決3打席，黃保羅佔上風未被敲出安打。

趣味競賽升級 鐵捕PK 臂力對決重燃回憶

今年戰技挑戰賽項目全面升級，「鐵捕封殺王」邀來傳奇捕手葉君璋與高志綱上演臂力對決，搭配現役選手林子偉、潘傑楷趣味參戰。會長蔡其昌再度披掛上陣參與趣味接力，也將擔任葉君璋的餵球投手，成為另類焦點。

20日將登場「全方位打擊王」賽事，預計再掀高潮，考驗投手們任務執行和綜合打擊能力，參賽名單包括曾在2023年奪冠的呂彥青，以及在2022年拿下「打準大賽」冠軍的洋投後勁，兩位隱藏好手實力不容小覷，兩位國家隊投手陳冠宇與莊昕諺也將挑戰本次比賽。

全壘打大賽 兩日賽事火力全開

本屆全壘打大賽採兩天賽制，今日舉行預賽，20日進行決賽，參賽名單星光熠熠，包括林安可、吉力吉撈．鞏冠、林智勝、曾頌恩、宋晟睿、陳晨威、張肇元、王政順齊聚，老將與新星正面對決，誰能封王備受矚目。

林智勝曾於2009、2015、2016年三度奪冠，至今仍保持個人最多冠紀錄。2023年封王的林安可若能再次奪冠，將晉升為「雙冠俱樂部」成員。目前該俱樂部成員除林智勝外，還包括黃忠義、林仲秋、張泰山與鍾承佑。

巨蛋萬人朝聖 娛樂聲援同時到位

中職第二次台北大巨蛋舉辦明星賽將迎來萬人觀賽，兩日門票總銷售突破7萬，現場氣氛熱烈。賽後演唱會卡司豪華，除了蕭煌奇、蔡健雅外，還特別邀請韓國超人氣女團i‑dle成員MINNIE接力演出。啦啦隊女神大集結，包括李雅英、李珠珢、李多慧、安芝儇、趙娟週等韓援助陣，展現棒球結合娛樂的極致魅力。

▲明星賽首日先發公布 。（圖／聯盟提供）