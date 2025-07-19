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台美混血韓安齊1日兩破100自全國紀錄　可惜總排第10錯過決賽

▲中華游泳代表隊王冠閎、韓安齊。（圖／記者杜奕君攝）

▲台美混血女泳將韓安齊。（資料照／記者杜奕君攝）

記者游郁香／綜合報導

去年登上奧運殿堂的台美混血女泳將韓安齊，在世大運游泳次日賽程出戰女子100公尺自由式，18日下午預賽飆出55秒34，刷新個人保持的全國紀錄，以分組第2、總排第4晉級準決賽。19日凌晨的準決賽，她再將成績推進到55秒26，分組名列第4，但總排第10，沒能擠進最終8強，宣告無緣決賽。

就讀美國德州大學奧斯汀分校的20歲混血女將韓安齊，去年首次登上五環殿堂，在巴黎奧運200公尺混合式預賽中游出2分13秒97，原本排名小組第2，卻因蝶腳動作未同步遭判失格，她今年首度征戰世大運，首日賽程就3度刷新全國紀錄，次日賽程在女子100公尺自由式表現依舊出色。

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▲台美混血的女子泳將韓安齊 。（圖／翻攝自韓安齊IG）

▲台美混血的女子泳將韓安齊 。（圖／翻攝自韓安齊IG）

韓安齊100公尺自由式預賽飆出55秒34，刷新個人保持的全國紀錄，她去年6月在全國中正盃游泳錦標賽，曾游出56秒08的成績；韓安齊以分組第2，總排名第4晉級本屆世大運準決賽。

19日凌晨舉行的準決賽，韓安齊繳出55秒26，再度改寫全國紀錄，取得分組第4，但另一個組別實力強大，有多達6人游進55秒內，最終韓安齊以總排第10與決賽擦身而過。

關鍵字： 世大運德國世大運德國萊茵魯爾世大運韓安齊游泳

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