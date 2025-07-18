快訊／台灣世大運首金出爐！　跆拳道品勢女團技壓各國

▲中華跆拳道品勢女團勇奪世大運金牌。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運跆拳道品勢團體賽今（18）日登場，王敍帆、簡湘玲昨日在混雙決賽遺憾失利，錯過替台灣奪下本屆首面獎牌的機會，不過男、女團今日又有機會奪牌，女團直接晉級決賽，被安排壓軸登場，取得平均總分8.849，摘下台灣本屆首金。

品勢團體賽分為男子組與女子組，各隊由3名選手組成。決賽階段須分別演出1套公認品勢與1套自由品勢，兩項目各佔總分50%。其中，自由品勢是以跆拳道基本技術為核心，搭配音樂節奏與創意編排，強調動作的力與美，展現選手的協調性、爆發力與藝術表現。

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▲▼中華跆拳道品勢女團勇奪世大運金牌。（圖／大專體總提供）

中華女團由郭彥妤、陳歆雅與楊長螢組成，3人皆具備豐富賽場歷練。郭彥妤與陳歆雅為上屆成都世大運成員，郭彥妤曾在今年的美國公開賽奪得U30組銀牌，陳歆雅是杭州亞運女子個人賽銅牌得主，楊長螢則自113年起2連霸全大運金牌，3人首度合組女團出征，盼展現團隊整齊度與氣勢，為中華隊爭取佳績。

本屆世大運因中華女團排名較高，且參賽隊數較少，直接晉級8強決賽，被安排壓軸登場，由於澳洲棄賽，實際僅7隊出戰。中華隊在公認品勢表現出色，取得8.966的高分，自由品勢的動作安排與執行都相當完美，拿下8.732分，平均總分8.849摘金。