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帥！張育成、陳晨威換上專屬戰靴出戰明星賽　刺青靈感打造風格

▲張育成、陳晨威換上專屬戰靴出戰明星賽　從刺青靈感打造球員個性風格 。（圖／啟程國際運動行銷提供）

▲張育成、陳晨威換上專屬戰靴出戰明星賽，打造球員個性風格 。（圖／啟程國際運動行銷提供）

記者王真魚／台北報導

2025中職明星賽將於本週登場，場上除了球星技術對決，場下更成為裝備風格比拚的伸展台。今年兩位人氣球星──「部長」張育成與「光速神威」陳晨威，分別穿上量身打造的客製化球鞋與釘鞋，以專屬設計展現獨有球員風格。

首次回台參賽的張育成與第四度入選明星賽的陳晨威，皆穿上專為本屆明星賽設計的個人化鞋款出賽，設計靈感融合球員性格、信仰與賽場特質，透過圖騰與符號創造屬於自己的風格標誌。

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設計跳脫球鞋框架　刺青風格注入個人化語彙

此次設計由刺青藝術家Josh Lin與Mick聯手操刀，跳脫過去僅在釘鞋表現配色或彩繪的設計概念，改以刺青元素結合美式塗鴉與幾何語彙，將兩位球員的代表形象與個人LOGO貫穿於跑鞋、釘鞋與外箱中，打造從裡到外的完整個性裝備。

▲張育成、陳晨威換上專屬戰靴出戰明星賽　從刺青靈感打造球員個性風格 。（圖／啟程國際運動行銷提供）

▲張育成 。（圖／啟程國際運動行銷提供）

【張育成｜部長風範】

跑鞋設計亮點：
盾牌圖樣作為個人LOGO，象徵守備精神與主場責任；十字架與天堂門線條代表其信仰支柱；星星則象徵其場上指揮官角色。

釘鞋設計亮點：
經典「敬禮」動作被轉化為圖像語言，搭配微笑太陽傳遞正向態度，並延續信仰符碼，貫穿整體設計語境。

鞋盒外觀亮點：
結合球場徽章、個人專屬布章與象徵判斷力的鋼筆意象，營造「部長」專屬戰備風格。

▲張育成、陳晨威換上專屬戰靴出戰明星賽　從刺青靈感打造球員個性風格 。（圖／啟程國際運動行銷提供）

▲張育成 。（圖／啟程國際運動行銷提供）

▲張育成、陳晨威換上專屬戰靴出戰明星賽　從刺青靈感打造球員個性風格 。（圖／啟程國際運動行銷提供）

▲陳晨威。（圖／啟程國際運動行銷提供）

【陳晨威｜明星特務風格】

跑鞋設計亮點：
個人打擊Logo結合弓箭與向量線條，強調打擊準度；閃電與火焰象徵速度爆發力。

釘鞋設計亮點：
翅膀與皇冠象徵其明星賽三冠王榮耀與速度；眼鏡與鑰匙則描繪連年入選的明星特務形象。

鞋盒外觀亮點：
個人剪影與歷屆明星賽入選徽章完整呈現職涯歷程，識別度十足。

雖然鞋款並未對外販售，但從細節到概念都可看出，這是一次結合文化、個性與運動精神的設計嘗試，也讓明星賽不僅是實力比拚的賽事，更是展現球員身份與故事的最佳舞台。

▲張育成、陳晨威換上專屬戰靴出戰明星賽　從刺青靈感打造球員個性風格 。（圖／啟程國際運動行銷提供）

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