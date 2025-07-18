回國才知要玩瑪利歐賽車　蔡其昌苦笑：擺明要我出醜！

▲中職會長蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中職明星賽明天登場，五局中場時間，將邀請會長、總教練、球星們進行《瑪利歐賽車世界》友誼賽。蔡其昌今天才收到任務，直呼：「擺明要讓我出醜！」

蔡其昌於10日赴美，此行主要重點是拜會3位具台美混血背景的旅美球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結束約一周的緊湊訪美行程，蔡其昌昨晚才抵達台灣，今天立刻「打卡上班」，到聯盟和媒體們聊聊這次美國之行。

他透露，「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）已婉拒參賽，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」龍（Jonathon Long）則表達高度意願。

有趣的是，蔡其昌稍早又緊急收到任務，後天將在明星賽中場與中信兄弟總教練平野惠一組隊，和中華隊總教練曾豪駒、選手江坤宇進行瑪利歐賽車。

蔡其昌苦笑稱，「我真的是今天早上才知道，我看聯盟工作人員擺明是要讓我出醜，所有流程都不先告訴我，分明是玩弄我，都不讓我知道要先幹嘛，實在是，而且我才剛剛拿到遊戲機！」

抱怨歸抱怨，蔡其昌透露，已經有先請教過兒子怎麼玩，「也有玩過啦！之前有玩過一代的。」

這次赴美除了拜訪三位台美混血球員，蔡其昌及其他情蒐小組成員中職秘書長楊清瓏、前大聯盟投手郭泓志，旅美投手陳

偉殷等人，也特別拜訪了巨人、教士球團，了解相關營運、管理，「很謝謝他們做了非常詳細介紹，包括球場如何行銷。」