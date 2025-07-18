運動雲

>

回國才知要玩瑪利歐賽車　蔡其昌苦笑：擺明要我出醜！

▲蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

▲中職會長蔡其昌 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中職明星賽明天登場，五局中場時間，將邀請會長、總教練、球星們進行《瑪利歐賽車世界》友誼賽。蔡其昌今天才收到任務，直呼：「擺明要讓我出醜！」

蔡其昌於10日赴美，此行主要重點是拜會3位具台美混血背景的旅美球員。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結束約一周的緊湊訪美行程，蔡其昌昨晚才抵達台灣，今天立刻「打卡上班」，到聯盟和媒體們聊聊這次美國之行。

他透露，「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）已婉拒參賽，「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）、「龍仔」龍（Jonathon Long）則表達高度意願。

有趣的是，蔡其昌稍早又緊急收到任務，後天將在明星賽中場與中信兄弟總教練平野惠一組隊，和中華隊總教練曾豪駒、選手江坤宇進行瑪利歐賽車。

蔡其昌苦笑稱，「我真的是今天早上才知道，我看聯盟工作人員擺明是要讓我出醜，所有流程都不先告訴我，分明是玩弄我，都不讓我知道要先幹嘛，實在是，而且我才剛剛拿到遊戲機！」

抱怨歸抱怨，蔡其昌透露，已經有先請教過兒子怎麼玩，「也有玩過啦！之前有玩過一代的。」
這次赴美除了拜訪三位台美混血球員，蔡其昌及其他情蒐小組成員中職秘書長楊清瓏、前大聯盟投手郭泓志，旅美投手陳

偉殷等人，也特別拜訪了巨人、教士球團，了解相關營運、管理，「很謝謝他們做了非常詳細介紹，包括球場如何行銷。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

沒有卡仔沒關係！費仔、龍仔點頭願打中華隊　蔡其昌赴美收穫滿滿

沒有卡仔沒關係！費仔、龍仔點頭願打中華隊　蔡其昌赴美收穫滿滿

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

勇士沒搶到！9屆全明星里拉德回歸拓荒者　簽3年有霸王條款

勇士沒搶到！9屆全明星里拉德回歸拓荒者　簽3年有霸王條款

卡洛爾已向中職表達唯一目標入選美國隊　也不想佔台灣本土名額

卡洛爾已向中職表達唯一目標入選美國隊　也不想佔台灣本土名額

奎瓦斯告別KT巫師！球團將「最高禮遇」送行　台灣可能是下一站

奎瓦斯告別KT巫師！球團將「最高禮遇」送行　台灣可能是下一站

「Thank you!!!」山本由伸喜迎惡搞照　笑稱這兩張最愛

「Thank you!!!」山本由伸喜迎惡搞照　笑稱這兩張最愛

高中來台打球終於拚進瓊斯盃　阿拉薩被中華男籃選上超感恩

高中來台打球終於拚進瓊斯盃　阿拉薩被中華男籃選上超感恩

富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

富邦贏球仍有隱憂　陳金鋒：得點圈進攻做得不夠好

中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

中華男籃「4號位接班人」在哪？　主帥圖齊親曝3大關鍵特質

【驚險一刻】高雄吊車闖紅燈！女騎士低頭閃過吊臂

熱門新聞

中華隊別想了？台美混血大物卡洛爾表態：想為美國隊打經典賽！

沒有卡仔沒關係！費仔、龍仔點頭願打中華隊　蔡其昌赴美收穫滿滿

獅北上新莊兩日吸金破7百萬！大巨蛋預售再破4萬張　球團感性致謝

勇士沒搶到！9屆全明星里拉德回歸拓荒者　簽3年有霸王條款

卡洛爾已向中職表達唯一目標入選美國隊　也不想佔台灣本土名額

奎瓦斯告別KT巫師！球團將「最高禮遇」送行　台灣可能是下一站

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

2沒卡仔沒關係！費仔、龍仔願打中華隊

3北漂獅已吸金7百萬！大巨蛋也開紅盤

49屆全明星里拉德回歸拓荒者簽3年約

5卡洛爾已向中職表達：目標入選美國隊

最新新聞

1高雄隊長余純安　海神宣佈續約3年

2蔡其昌訪美驚喜　巨人球團想合作

3回國才知要尬車！會長：擺明要我出醜

4鋼人T.J.瓦特成史上非四分衛最高薪

5沒卡仔沒關係！費仔、龍仔願打中華隊

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「7比0還打得這麼緊張！」　平野認為不應該：選手呈現軟弱那一面

曾頌恩7局外野瑕疵　平野惠一為子弟兵緩頰

老東家反應援！陳俊秀笑喊沒在怕　打出好表現盼帶動學弟

睽違386天奪MVP！　蘇智傑復出猛打：希望不是曇花一現

「就像當年在新莊季後賽」　餅總開心逆轉勝：帶給獅迷歡樂

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366