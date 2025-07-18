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NFL球員工會董事請辭　曾任私募基金顧問「陷多重爭議」

▲▼國家美式足球球員工會執行董事霍威爾。（圖／翻攝自X／@MySportsUpdate）

▲霍威爾辭去NFL球員工會執行董事一職。（圖／翻攝自X／@MySportsUpdate）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

國家美式足球球員工會（National Football League Players Association，NFLPA）執行董事霍威爾（Lloyd Howell）在爭議纏身之下，宣布辭去職務。

霍威爾自2023年起擔任NFLPA執行董事，任期原為5年，辭職前已進入第3年。霍威爾在聲明中表示，儘管他始終以球員福祉為首要目標，但其個人爭議已成為工會運作的干擾，為避免進一步影響，決定即刻卸任。

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根據《CBS Sport》報導，霍威爾遭質疑與獲NFL批准投資職業球隊的私募基金凱雷集團（The Carlyle Group）有金錢往來，他本人曾在該集團擔任「有酬」顧問，而這段關係被外界批評為「重大利益衝突」。

更具爭議的是，NFLPA日前針對1項仲裁敗訴提出上訴，該案涉及NFL是否與球員工會私下達成保密協議，意圖掩蓋關於四分衛合約中保障薪資的協商內容。

儘管仲裁官裁定證據不足，但報告中指出，聯盟主席古德爾（Roger Goodell）與法務長佩許（Jeff Pash）曾明示希望「限制合約中的保證金額」，而這一關鍵內容直到2周前才經播客節目曝光，引發各界震驚。

另外，《ESPN》揭露，有2名NFL球員代表表示，在投票支持霍威爾出任執行董事時，並不知曉其曾在2011年有「性別歧視與報復相關」訴訟纏身。

面對多重爭議壓力，霍威爾在辭職聲明中坦言，「很明顯，我的領導角色已成為阻礙，為了讓NFLPA能專注於服務球員，我選擇離開。」他強調仍深信集體行動的力量，未來將在場邊繼續支持球員們。

NFLPA目前預計盡快召開董事會議，推動任命臨時執行董事，並規劃後續改組與問責機制。

 
關鍵字： NFL霍威爾

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