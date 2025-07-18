統一獅超人力霸王見面會！初代、梅比斯、捷德齊聚台北大巨蛋





▲超人力霸王見面會登場 統一獅主題日7/25起連3天台北大巨蛋開跑 。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／綜合報導

統一7-ELEVEN獅今年暑假再度攜手經典特攝英雄「超人力霸王」打造主題活動，7月25日至27日於臺北大巨蛋 B2 515 空間舉辦「超人力霸王合影見面會」，三位超人力霸王英雄輪番登場，與粉絲近距離互動，吸引全台特攝迷與親子觀眾熱烈期待。

見面會活動為期三天，安排如下：

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7月25日（五）16:20 登場英雄：超人力霸王初代

7月26日（六）14:00 登場英雄：超人力霸王梅比斯

7月27日（日）14:00 登場英雄：超人力霸王捷德

活動地點為臺北大巨蛋 B2 515 空間，民眾可於現場參與由主辦單位設置的「玩趣の倉庫」攤位，凡單筆消費萬代玩具代理的超人力霸王商品滿600元（含）以上，即可兌換合影券一張。每日名額有限，送完為止。

主辦單位表示，為了確保活動品質與人流控管，參與者每次限領一張合影券，每張合影券最多可四人同時上台合影一張，恕不接受分拍、補拍。民眾須依指定時間參與，逾時視同放棄。

此外，活動僅限於指定攤位消費兌換，不適用於現場萊恩酷相關商品消費。現場「玩趣の倉庫」攤位開放時間為：7月25日14:30開始，7月26日與27日則從上午11:00開放，建議民眾提早到場參與。

統一7-ELEVEN獅主題日活動期間，臺北大巨蛋亦同步舉辦精彩賽事，包含統一獅對戰中信兄弟的系列賽，搭配主題見面會、拍照區與闖關遊戲，預料將掀起夏日棒球與特攝迷的熱潮。

更多購票與活動資訊可至ibon售票系統或參考活動頁面（https://pse.is/7tngmj）。