恩比德自爆與哈登已斷聯！　拒再參加閉門會議轟洩密者「爛人」

▲恩比德與昔日搭檔哈登斷聯，直言這段關係的結束令人心碎。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

七六人一哥恩比德（Joel Embiid）近日親口證實，因上季隊內「閉門會議」內容遭外洩，導致他失去信任，未來不會再參加任何球員專屬會議。更令人震驚的是，他透露與昔日搭檔哈登（James Harden）如今已完全斷聯，直言「這真的很傷人」。

根據《ESPN》報導，七六人去年開季僅拿下2勝11敗後，召開一次閉門球員會議，當時主力之一馬克西（Tyrese Maxey）在會中質疑當家一哥恩比德總是遲到，內容卻遭媒體曝光，讓恩比德震怒，怒罵洩密者是「他X的爛人」，並強調，「一旦跨越那條線，你就不能期待我再參與任何團隊會議，這是不可能的事。」

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▲恩比德坦言不再參與球員會議，並表示信任已被破壞。（圖／達志影像／美聯社）

恩比德更爆料，自己知道是誰走漏風聲，並暗示對方至今仍是七六人的一員，這也讓球隊內部氣氛蒙上陰影。恩比德因膝傷上季僅出賽19場，球隊最終僅繳出24勝的低迷戰績，整季陷入混亂。

談到昔日戰友哈登時，恩比德語帶遺憾，「沒人知道這件事，但就連哈登現在都不跟我說話……如果你去問他，他可能會覺得我和他不再留在這裡有關。這真的很傷人，當你覺得自己什麼錯也沒做，卻失去了那段關係……你會覺得失去了很多。」

▲恩比德與哈登原本私交甚篤，哈登離隊後，雙方斷了聯繫。（圖／翻攝自IG）