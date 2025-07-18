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畢爾落腳快艇　關鍵在哈登主動聯繫「分享心路歷程」

▲▼畢爾；哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登是畢爾加盟快艇的關鍵人物。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

3屆全明星後衛畢爾（Bradley Beal）今夏以自由球員身分加盟快艇，根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）透露，這筆交易能夠促成，關鍵在於哈登（James Harden）扮演了極為關鍵的招募角色，是畢爾落腳洛城的最大幕後推手。

畢爾在鳳凰城的表現不盡理想，加上團隊薪資空間壓力，太陽最終選擇買斷畢爾；至於快艇方面，他們剛完成送走鮑威爾（Norman Powell）換取強力前鋒柯林斯（John Collins）的3方交易，正好需要補上先發得分後衛的位置，因而尋求聯手畢爾。

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▲▼畢爾；哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登主動聯繫畢爾。（圖／達志影像／美聯社）

溫德霍斯特指出，哈登不僅親自聯絡畢爾，還向其描繪快艇深度陣容與發展潛力，並分享自己如何在經歷籃網與七六人低潮後，在快艇完成生涯轉型的歷程。這種經歷與畢爾過去在太陽的處境相似，讓雙方在心理上產生共鳴。

更特別的是，哈登甚至罕見主動聯絡畢爾的經紀人巴特斯坦（Mark Bartelstein），協助推動轉隊順利完成，巴特斯坦也坦言，「沒有人喜歡被釋出，畢爾希望大家未來記住的是他重新出發後的表現。」

▲▼畢爾；哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲畢爾、哈登有望成為聯盟進攻最強的後場組合之一。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，哈登上季傳給鮑威爾的助攻達114次，是全聯盟第19高的助攻搭檔組合。如今若畢爾能如鮑威爾般在快艇體系中打出高效表現，無論是哈登的助攻數據，還是快艇整體進攻效率，都有望再創高峰。

快艇上季繳出50勝戰績，季後賽首輪與金塊鏖戰到搶七才惜敗，球隊架構已具備競爭力。隨著畢爾加入，若能健康出擊，快艇將在2025-26賽季再度挑戰西區頂尖位置，而畢爾也有機會藉此在明年夏天重新打開市場、爭取更具價值的新合約。

關鍵字： NBA快艇哈登畢爾

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