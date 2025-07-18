老鷹今夏補強2大奪冠拼圖　一哥楊恩是關鍵推手！

▲楊恩今夏積極招募球員加入老鷹。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

老鷹王牌楊恩（Trae Young）近日在個人主持的播客節目《From The Point》中談到今夏招募自由球員的經歷，坦言自己積極致電給2位新援亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）、肯納德（Luke Kennard），最終促成他們加盟，「我們談過很多次，最後我們讓這一切成真，很高興他們加入這支球隊。」

楊恩強調，自己與2人過去在聯盟中早已建立關係，「在這個圈子待久了，自然會和很多球員有互動，我已經認識他們好幾年。」

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他也指出，亞歷山大-沃克與肯納德在自由市場上還有其他球隊可以選擇，但他堅信2人的加入能讓老鷹更上一層樓，因此決定親自出馬招攬，「我知道他們會讓我們變得更好。」

今年夏天，老鷹積極補強陣容，除了透過交易補進中前鋒波辛基斯（Kristaps Porzingis），還成功網羅亞歷山大-沃克與肯納德，加強側翼深度與外線火力，這些補強被視為球隊力拚重返季後賽、甚至爭冠的重要關鍵。

老鷹自2021年闖進東區冠軍賽後，連續2季皆在附加賽止步，戰績與競爭力逐漸下滑，如今透過補強，球隊期盼能在2025–26賽季再度重回東區強權行列。