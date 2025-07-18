勇士大物尋求年薪7.3億合約　庫明加希望被交易到公牛

▲庫明加希望勇士將他送至公牛。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

根據名記者史坦（Marc Stein）報導，勇士大物前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）對與球隊續約的前景並不樂觀，且曾希望球團能透過先簽後換的方式，把他交易至東區球隊公牛。

史坦指出，庫明加與經紀人正尋求一紙年薪至少2500萬美元（約7.3億台幣）的長約或短約，但勇士對此報價持保留態度，並未展現出提供長期合約的意願。

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為此庫明加陣營也開始考慮其他出路，包含與公牛完成先簽後換，不過目前芝加哥仍在處理受限制自由球員吉迪（Josh Giddey）的合約問題，相關進展尚未明朗。

▲公牛正忙於處理吉迪合約。（圖／達志影像／美聯社）

此外，國王也對庫明加有濃厚興趣，據《NBC Sports Bay Area》記者羅德里奎茲（Tristi Rodriguez）本月稍早報導，勇士、國王、活塞曾討論1筆3方交易，內容包括庫明加轉戰國王、蒙克（Malik Monk）前往活塞，而勇士則獲得卡特（Devin Carter）與沙里奇（Dario Saric）等人，不過該筆交易至今尚未取得實質進展。

值得一提的是，隨著太陽近日買斷前得分王畢爾（Bradley Beal），他們也加入爭取庫明加的行列，但《The Stein Line》指出，太陽缺乏足夠的選秀資產與球員籌碼，恐難打動勇士完成交易。