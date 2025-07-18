高承睿、簡彤娟領軍！中華桌球男女團2連勝　強勢挺進世大運16強

▲德國萊茵魯爾世大運，桌球男團由台灣二哥高承睿領軍。（圖／大專體總提供）

記者游郁香／綜合報導

2025年德國萊茵魯爾世大運桌球項目傳來捷報！中華男、女團雙雙在小組賽以1局未失之姿取得2連勝，分組第1強勢挺進16強，朝獎牌目標穩步邁進。此次男女團由去年巴黎奧運國手「柚子同學」高承睿、簡彤娟領軍，小組賽表現穩健。

本屆中華女團由上屆成都世大運銅牌成員簡彤娟、黃愉偼領銜，搭配鄭樸璿、蔡昀恩，與智利、澳洲同在第5組，首戰3比0輕鬆擊退智利；簡彤娟第2戰輪休，由鄭樸璿、蔡昀恩與黃愉偼上陣，依舊展現壓倒性實力，3人皆3比0過關，直落3橫掃澳洲，2連勝取得分組第1提前晉級16強。

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▲德國萊茵魯爾世大運，桌球男團主力馮翊新。（圖／大專體總提供）

男團方面，世界排名第25的台灣二哥高承睿，攜手世界第50的馮翊新、張秉丞、黃彥誠出征，首戰對愛爾蘭由高承睿、馮翊新、張秉丞各以3比0擊敗對手，開出紅盤。18日凌晨對戰澳門再度排出3位主力，僅用不到1小時又以直落3取勝，確定以小組龍頭之姿挺進16強。

中華男團自2011年起連6屆世大運都有奪牌紀錄，近兩屆皆摘銀，本屆希望延續站上頒獎台的優良傳統，甚至提升獎牌成色；女團則期望突破過往2013與2015年拿下銀牌的最佳成績。

▲德國萊茵魯爾世大運，桌球女團由簡彤娟領軍。（圖／大專體總提供）